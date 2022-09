Laura Pausini: “Non ho cantato Bella Ciao per non essere strumentalizzata in campagna elettorale” “Vorrei esporre il mio punto di vista dopo le polemiche di questi giorni”, spiega Laura Pausini intervenuta su Twitter. “Ho scelto di non cantare Bella Ciao per evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole”.

A cura di Giulia Turco

Il messaggio di Laura Pausini è molto chiaro: non volevo finire in pasto alle polemiche, strumentalizzata nel calderone di una campagna elettorale con la quale la mia musica non c'entra assolutamente nulla. Dopo giorni di ribattute dal mondo della musica e non solo sul caso avvenuto in una tv spagnola, dove Pausini si è rifiutata di intonare il motivetto di Bella Ciao, la cantante si trova a dover dare nuovamente spiegazioni.

Il chiarimento di Laura Pausini

È evidente che ad un'artista come Laura Pausini, tra le colonne portanti della musica italiana dei nostri tempi (per di più romagnola), non si possa dire di non conoscere il senso e il valore legato ad un brano popolare come Bella Ciao. Evidentemente però, per mettere a tacere le parole di chi nelle ultime ore sta intervenendo puntandole il dito mettendola sul piano dell'ignoranza, la cantante si trova costretta a ribadire un concetto che doveva essere chiaro sin dall'inizio. Così torna su Twitter per dire:

Vorrei esporre il mio punto di vista dopo le polemiche di questi giorni. In una situazione televisiva estemporanea, ho scelto di non cantare un brano inno di liberà ma più volte strumentalizzato nel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro. Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati. Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre. Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole, purtroppo non è stato così. Rispetto il mio pubblico e continuerò a farlo, con la libertà di scegliere come esprimermi. Laura.

Laura Pausini finita sotto accusa

Il fatto è che, probabilmente, qualunque mossa Pausini avesse scelto di fare, sarebbe finita al centro della polemica lo stesso. Se avesse cantato il brano simbolo della Resistenza, ecco che sarebbero spuntate le accuse di esporsi politicamente a sinistra. Non lo ha fatto? Allora è sicuramente di destra. La cosa certa è che, come ha spiegato lei stessa, trovarsi in un contesto così veloce come un salotto televisivo non le ha dato materialmente il tempo di fare i conti con le ripercussioni che ci sarebbero state a suo danno, quelle di chi a tutti i costi cerca di intrecciare i personaggi dello spettacolo con la politica, in un momento in cui ogni minima esposizione fa il pieno di click.