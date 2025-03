Céline Dion denuncia le canzoni AI con la sua voce, Laura Pausini la supporta: “È un incubo”

video suggerito

Con un post condiviso sul suo profilo Instagram, Céline Dion ha denunciato l'uso non autorizzato della sua voce tramite l'intelligenza artificiale. "Queste registrazioni sono false, non approvate e non fanno parte della discografia ufficiale dell'artista" si legge nel messaggio pubblicato dalla cantante, cinque volte vincitrice del Premio Grammy. Tra i commenti, anche quello di Laura Pusini: "È un incubo".

Céline Dion: "Web invaso da miei brani generati con l'intelligenza artificiale"

Nelle scorse ore sul profilo di Céline Dion è comparso un lungo messaggio in cui denunciava l'uso improprio della sua voce e della sua immagine. Nel post si legge: "Sta circolando online e su diverse piattaforme digitali musica generata dall'intelligenza artificiale, spacciata per contenente performance di Celine Dion". Ma non solo, sembrerebbe che anche l'immagine e il nome dell'artista sia stato usato senza autorizzazione. La cantante e il suo team hanno chiarito che si tratta di registrazioni false, non approvate dall'artista: "Non fanno parte della sua discografia ufficiale".

Laura Pausini in supporto a Céline Dion: "È un incubo"

In tanti hanno commentato il post dell'artista lasciando messaggi indignati, tra questi anche Laura Pausini, che scrive: "Questo è un incubo Céline! Grazie per la segnalazione". Non è la prima volta che Céline Dion critica apertamente l'uso della sua musica senza il suo consenso. Ad agosto dell'anno scorso, infatti, si era scagliata contro Donald Trump per essersi appropriato di un suo brano durante la campagna presidenziale in Montana:

Oggi, il management team di Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., sono venuti a conoscenza dell'uso non autorizzato del video, della registrazione, dell'esibizione musicale e dell'immagine di Celine Dion che canta "My Heart Will Go On" a un comizio della campagna di Donald Trump / JD Vance nel Montana. Questo uso non è in alcun modo autorizzato e Celine Dion non approva questo o altri usi simili. …Ma davvero quella canzone?