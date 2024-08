video suggerito

Celine Dion contro Trump che usa My heart will go on e lo prende in giro: "Davvero QUELLA canzone?" Céline Dion ha criticato la scelta di Donald Trump di usare My heart will go on nella sua campagna presidenziale, chiedendogli se avesse compreso il significato del brano.

A cura di Francesco Raiola

Céline Dion e Donald Trump

A Céline Dion non è piaciuto che il candidato alla Presidenza degli Stati Uniti Donald Trump e il suo candidato vice JD Vance abbiano usato la sua "My heart will go on" per la loro campagna presidenziale in Montana. La cantante canadese, protagonista nelle scorse settimane, alle Olimpiadi di Parigi 24 dove è tornata a cantare a seguito della malattia, ha postato sui suoi social la diffida a Trump di usare la sua canzone e tramite il proprio management e la sua etichetta ha anche preso in giro l'ex Presidente chiedendosi come mai proprio quella canzone, come se i due non avessero capito testo, significato e contesto di quella canzone.

Nel post su Instagram si legge: "Oggi, il management team di Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., sono venuti a conoscenza dell'uso non autorizzato del video, della registrazione, dell'esibizione musicale e dell'immagine di Celine Dion che canta "My Heart Will Go On" a un comizio della campagna di Donald Trump / JD Vance nel Montana". Il messaggio continua sottolineando quanto la cantante non approvi e condivida affatto la scelta di Trump e Vance: "Questo uso non è in alcun modo autorizzato e Celine Dion non approva questo o altri usi simili. …Ma davvero QUELLA canzone?" si chiede Dion.

Non è raro che durante le campagne presidenziali si usino, talvolta in maniera molto didascalica, canzoni famose, ma capita anche che gli artisti manifestino il loro fastidio per l'unione tra il brano e il messaggio politico. Pubblicata nel 1997 "My heart will go on" è una delle canzoni più famose della cantante, vincitrice un Oscar e un Golden Globe come Miglior canzone originale e quattro Grammy Award come Registrazione dell'Anno, Canzone dell'Anno, Miglior Interpretazione Vocale Femminile Pop e Miglior Canzone scritta appositamente per un Film o Televisione. Il brano, infatti, è il tema principale di Titanic, film di James Cameron.

Il brano, che accompagna i titoli di coda di uno dei film più premiati della Storia del Cinema mondiale, è una canzone d'amore in cui Dion canta versi come: "L'amore può toccarci una volta e durare per tutta la vita e non lasciarci mai andare finché non ce ne saremo andati. L'amore è stato quando ti ho amato, un vero momento a cui mi aggrapperei nella mia vita, andremo sempre avanti". Insomma, non proprio il mood che caratterizza la campagna di Trump e Vance, più propensa all'attacco dell'avversario, alla presa in giro e alla rabbia. Tra i commenti, inoltre, spunta anche Ariana Grande che commenta, entusiasta: "Ti voglio bene".