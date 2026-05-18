Salento, due bimbe accusano di molestie il nonno e i genitori le minacciano: “Ritirate la denuncia”

Il nonno abusava delle sue due nipoti quando restavano sole, complici anche i genitori delle piccole che le hanno minacciate per ritirare la denuncia. Per anni, le due ragazze avrebbero vissuto un incubo tra le pareti domestiche.

Immagine di repertorio

Un incubo tra le pareti domestiche fatto di molestie sessuali e continue minacce: è quanto avrebbero vissuto due ragazze poco più che adolescenti originarie del Salento, ascoltate ieri in sede di incidente probatorio (per motivi di privacy non sono disponibili ulteriori dettagli da parte del tribunale di competenza). Durante l'udienza, le giovani hanno confermato le accuse messe nero su bianco nei confronti dei genitori e del nonno.

La vicenda è emersa quando una delle due sorelle ha deciso di chiedere aiuto a scuola, confidandosi con un’insegnante: “Mi aiuti, si metta in contatto con mia sorella, perché il mio telefonino è stato sequestrato”. Dietro quella disperata richiesta si celava il dramma delle due ragazze, vittime di percosse, ciocche di capelli strappate, violenze e telefoni requisiti dai genitori per isolarle completamente dal mondo esterno.

In questa storia di ripetuti abusi sarebbe coinvolto anche il nonno delle vittime (padre della loro mamma), accusato di violenza sessuale nei loro confronti. L'anziano è finito sotto inchiesta accusato di aver abusato di loro quando rimanevano sole. “Non dite nulla o scoppia il caos”: questa sarebbe la minaccia rivolta alle nipoti, che temevano gravi ritorsioni se avessero raccontato la verità. Secondo l’ipotesi accusatoria, dal 2022 fino a pochi mesi fa, l’uomo avrebbe approfittato dei pranzi e delle cene domenicali in famiglia per abusare delle due minorenni, sfruttando i momenti in cui i genitori si assentavano.

Leggi anche Prato, 23enne accoltellato al cuore per aver difeso una collega da rapina e molestie di due giovani

Un ruolo determinante sarebbe stato ricoperto dal padre-padrone, che in casa avrebbe sfruttato la silenziosa complicità della moglie. Tra le mura domestiche volavano calci, schiaffi, pugni e sputi, tanto che una delle figlie avrebbe riportato ecchimosi al volto e lesioni a naso e sopracciglio; segni che a scuola la giovane aveva giustificato a compagni e insegnanti dicendo di aver avuto un incidente in moto.

Le violenze sarebbero state favorite anche dall'atteggiamento della madre che, oltre a non fare nulla per impedirle, avrebbe minacciato le figlie per spingerle a ritrattare le accuse davanti ai carabinieri.

E invece la vittime il 3 marzo si sono presentate in caserma per formalizzare una denuncia nei confronti dei familiari. Alla luce della gravità delle accuse, non è escluso che gli inquirenti possano spiccare una misura cautelare anche per i familiari delle bambine.