video suggerito

Baby Gang primo in classifica direttamente dal carcere: il rapper supera Taylor Swift Pochi giorni prima dell’uscita dell’album Baby Gang è stato arrestato per violazione dei domiciliari e così non ha potuto vedere, ai domiciliari, il primo posto de L’angelo del male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

150 CONDIVISIONI condividi chiudi

Baby Gang

Baby Gang vola al primo posto della classifica degli album più venduti con L'angelo del male che prende il posto dell'ultimo album di Taylor Swift The Tortured Poets Department. È un periodo dolceamaro per Baby Gang che nei giorni scorsi, poco prima dell'uscita dell'album, è stato arrestato di nuovo per aver violato i domiciliari, postando sui social, benché il suo staff lo difenda spiegando che non era stato lui, e scrivendo, in un post su Instagram: "È tutto talmente assurdo che siamo costretti a pensare che si tratti di una scelta precisa, quella di silenziare un artista scomodo nel momento di massima visibilità". L'album è diventato, in questo momento, uno dei pochi modi per ascoltare il suo racconto, anche perché al rapper è stata negata anche la possibilità di raccontare l'album si giornalisti.

L'album del rapper era molto atteso e infatti in poco tempo ha ottenuto milioni di stream, recensioni miste, ma negli ultimi mesi tanti colleghi, anche più noti, lo stanno spingendo con dichiarazioni o feat nei propri album. L'album, il terzo in quattro anni (nel 2021 uscì "Delinquente" e nel 2023 "Innocente"), racconta la condizione in cui in questi anni è stato Baby Gang, giocando con gli stilemi del gangsta rap e non a caso le prime tre canzoni si chiamano "Guerra", "Bloods & Crips" (due gang rivali di Los Angeles e nome di una band gangsta rap) e "Gangstar", in cui si racconta proprio il mondo street vissuto dal rapper. Come sempre in questi album, ormai gli album rap sono pieni di feat e anche questo non viene meno al diktat, con Marracash, Guè, Fibra, Geolier, Paky, Gemitaiz e Madman, Jake La Furia, Sfera Ebbasta e Rocco Hunt, tra gli altri.

L'angelo del male, che aveva esordito al sesto posto tra gli album più ascoltati su Spotify nel weekend d'esordio, ha esordito primo in Italia davanti proprio alla campionessa d'incassi e record Taylor Swift che in Italia non riesce a mantenere la prima posizione per due settimane consecutive, dovendo cedere alla trap che, ormai, da qualche anno la fa da padrona delle classifiche italiane, come mostra anche il resto della classifica, che vede sul podio, al terzo post, Tony Effe con l'album ICON, seguito da Radio Sakura di Rose Villain,c he resiste nelle posizioni alte della classifica. In quinta posizione c'è Kid Yugi con "I nomi del diavolo", poi MAYA di Mace, X2VR di Sfera Ebbasta, ancora in top 10, come Sirio di Lazza, mentre a chiudere la top 10 ci sono "E poi siamo finiti nel vortice" di Annalisa e "Nei letti degli altri" di Mahmood.