Testo e significato di Adrenalina, lo sfogo di Baby Gang con la barra di Marracash su Ferragni e pandoro In attesa di L’Angelo del male, Baby Gang ha pubblicato stanotte il primo singolo estratto in collaborazione con Marracash e Blanco dal titolo Adrenalina. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Marracash, Baby Gang, Blanco, foto di Comunicato Stampa

A due settimane dall'uscita di L'angelo del male, il terzo album ufficiale di Baby Gang dopo Delinquente e Innocente, il rapper ha pubblicato stanotte il primo singolo, in collaborazione con Blanco e Marracash. Si tratta di Adrenalina, prodotto da Michelangelo e Higashi. Una base minimal che permette ai tre autori di esprimersi nella propria zona di comfort, una prova di punchline in cui è possibile trovare anche un riferimento a Chiara Ferragni, nella strofa di Marracash. Qui il testo e il significato di Adrenalina.

Il testo di Adrenalina

Sognavo di andare in America, evita

I tuoi occhi non dicon la verità

La vita non mi ha dato ciò che merito

Per quello ho preso, mai chiesto la carità

Perché la vita dà a chi non merita

Dicono i ricchi che i soldi non fan la felicità

Allora lascia tutta la tua eredità

Così magari compro una Cadillac

Ho gli occhi dietro la mano di Fatima

Sei bella, ma è sporca la tua anima

Non so più cosa pensa, né che immagina

Ma quello che immagino mi emargina da tutto

Era ora di mettere un punto

Ciò che ti ho promesso l’ho distrutto

Non ho mai voluto, ma sono costretto, ho dovuto

È per come mi hanno cresciuto

Facciamolo prima che salga sul palco

Al diavolo tutti gli sbagli che faccio

Lo so però sono una testa di c*zzo

Adrenalina, a-a-adrenalina

A-adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina, ah

Col sanguе freddo colmo le mancanze d’affеtto

Tip tap nel letto, tic-tac del tempo

A-adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina

È una giungla di emozioni dove mi son perso

Adrenalina, a-a-adrenalina

Io non scavo, ce l’hai tu il badile

Subumano con un Submariner

Fra lo schiaccio come Jannik Sinner

Come grammi in strisce

Per la strada no fashion

C’ho l’alloro, Fred Perry

Vengo solo, ma ho ferri

Se hai il pandoro fake della Ferri

Su Pandora sfreccio a due e venti

Spero l’uomo blu non ci fermi

La famiglia la scegli

Questa mia somiglia agli Shelby

Credimi, in questo mercato

Sono entrato senza invito, mi sono ingozzato

Lei ha perso l’appetito, gliel’ho ricomprato

Eh, cosa sono diventato?

Facciamolo prima che salga sul palco

Al diavolo tutti gli sbagli che faccio

Lo so però sono una testa di *azzo

Adrenalina, a-a-adrenalina

A-adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina, ah

Col sanguе freddo colmo le mancanze d’affеtto

Tip tap nel letto, tic-tac del tempo

A-adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh

La tua pedina, ra-pah-pah, signorina

È una giungla di emozioni dove mi son perso

Adrenalina, a-a-adrenalina

Il significato di Adrenalina

Adrenalina, il primo singolo estratto da L'angelo del male, il terzo album di Baby Gang, è stato prodotto da Higashi e Michelangelo, storico collaboratore di Blanco. Una sezione di batteria minimal accompagna le strofe di Marracash e Baby Gang, mentre nel ritornello il ritmo diventa incessante, seguendo la voce di Blanco. Si tratta di un puro richiamo, per Baby Gang, a una vita precedente e al suo rapporto con la legge, come quando canta: "La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso, mai chiesto la carità, perché la vita dà a chi non merita". Su una dimensione meno personale Marracash, utilizza riferimenti all'attualità come Jannik Sinner, ma anche una stilettata a Chiara Ferragni e al Pandoro Gate, un bersaglio fin troppo facile, visti i precedenti anche tra l'autore di Barona e Fedez: "Per la strada no fashion, c’ho l’alloro, Fred Perry, vengo solo, ma ho ferri se hai il pandoro fake della Ferri".

In attesa di L'angelo del male

Mancano solo due settimane all'uscita di L'angelo del male, il terzo album in studio del rapper italiano con più ascoltatori mensili su Spotify. Solo alcune settimane fa, il cantante aveva presentato così il disco in un post su Instagram: "Giudicato colpevole, da un branco di pecore, hanno provato a rendermi debole, solo perché non sto alle loro regole, ma non ho niente da perdere, come un'amichevole. Mandami un bacio attraverso le lettere, voglio uscire al più presto e smettere. Ma voglio cambiare vita mamma, ya habibi yallah, rincorso dai casini, non siamo noi i cattivi wallah. Mi trattano male, sciopero della fame, sto in isolamento e voglio solo cantare, cantare. Siamo quei ragazzi che mamma ci ha fatto pure da papà, sognavo un diploma all’università, ora sogno un futuro lontano da qua, Mi dicono in tanti cambia quella mentalità, ma finché non cambia questa società rimango lo stesso ribelle di sempre". All'interno del progetto, saranno presenti: Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue e Niko Pandetta.

La tracklist di L'angelo del male

Qui la tracklist del nuovo album con le collaborazioni già annunciate.

Guerra

Bloods & Crips

Gangster feat. Paky

Adrenalina feat. Blanco, Marracash

Agente feat. Emis Killa, Jake La Furia

Miez A Via feat. Geolier

Huracàn feat. Gemitaiz, MadMan

LIBERI

Sola feat. Lazza, Tedua

Madame feat. Sfera Ebbasta

Millionaire feat. Guè

Assistente Sociale feat. Simba La Rue

Serenata Gangster feat. Rocco Hunt

Italiano feat. Niko Pandetta

Non Mi Vedi feat. Fabri Fibra, Ernia, Rkomi & Geolier

Venom