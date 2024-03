Baby Gang scalza Sfera Ebbasta, è lui il rapper italiano con più ascoltatori mensili su Spotify Baby Gang, da alcuni giorni, è diventato il rapper italiano con più ascoltatori mensili su Spotify: supera di poche centinaia Sfera Ebbasta, dietro Geolier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Baby Gang, Rose Villain e Sfera Ebbasta

Anche se con una cifra irrisoria, quasi 300 ascoltatori mensili su Spotify, Baby Gang è diventato il rapper italiano più ascoltato in Italia. L'autore ha pubblicato dal 2021 due Ep, ma soprattutto due progetti come Delinquente e Innocente che lo hanno reso tra gli autori in Italia più riconosciuti. A questo si aggiunge una narrazione parallela con la giustizia italiana, che negli anni hanno costruito un immaginario forte per il cantante di origini marocchine. Sono attualmente 8,242 milioni gli ascoltatori mensili su Spotify del cantante, che dopo aver subito negli scorsi mesi una condanna a 4 anni e 10 mesi per una rapina in primo grado, insieme a Simba La Rue, è atteso al suo primo grande concerto il prossimo 6 maggio al Mediolanum Forum di Milano.

Baby Gang è anche il rapper italiano più ascoltato all'estero nel 2023

Ad esser stato superato, uno dei simboli degli ultimi otto anni dell'industria discografica italiana. Stiamo parlando di Sfera Ebbasta che da pochi mesi è fuori con il secondo capitolo della saga XDVR e negli anni ha collezionato un importante numero di copie certificate FIMI. Infatti, il rapper di Cinisello è diventato l'autore con più copie certificate, un numero che si aggira intorno ai 15,5 milioni, con cui ha conquistato 234 certificazione, di cui 196 dischi di platino e 38 dischi d'oro. Anche se la distanza tra lui e Baby Gang è irrisoria, attorno ai 300 ascoltatori mensili, Sfera Ebbasta ha dovuto abdicare nel 2023 anche il titolo di rapper italiano più ascoltato all'estero nei confronti di Baby Gang, rientrando solo nella top 3 dei rapper più ascoltati in Europa, dietro il britannico Central Cee e il francese Jul.

In top 10 Rose Villain e Anna

Dopo la coppia di testa, scendendo di qualche gradino troviamo Geolier, grazie anche al grande successo della sua partecipazione sanremese che lo pone al terzo posto con 7,07 milioni di ascoltatori mensili. Si distanzia da Lazza e Marracash che chiudono la top 5 rispettivamente con 5,8 e 5,1 milioni sulla piattaforma, seguiti da Guè a 4,89. Finalmente alla settima posizione troviamo una delle protagoniste del 2023, ovvero Rose Villain, da poco fuori con il suo secondo album Radio Sakura. La cantante, protagonista sul palco di Sanremo con Click Boom!, arriva a quota 4,8 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma, seguita da Tedua a 4,55 milioni. Negli ultimi posti della Top 10 la sensation del 2023 nel rap italiano: Anna. La cantante ha piazzato la tripletta nell'ultimo anno con Vetri Neri, Anelli e Collane e Everyday, complessivamente oltre 225 milioni di ascolti, e si piazza al nono posto con 4,47 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Chiude la classifica Shiva con 4,452 milioni.

La crescita di Big Mama con Sangue e Kid Yugi con I nomi del diavolo

Altre protagoniste in grande rialzo negli ultimi mesi sono Madame, di poco sotto i 3 milioni, ma soprattutto Big Mama. La cantante di origini avellinesi, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta, ha superato la soglia del milione di ascoltatori mensili su Spotify, registrandone 1,44 milioni. Da poche settimane ha pubblicato il suo secondo album dal titolo Sangue, in cui è contenuta la traccia Veleno. Un altro aspetto interessante è la crescita di Kid Yugi, la nuova stella del rap italiano che ha avuto risultati eccellenti all'uscita del suo secondo album, dopo The Globe, dal titolo I nomi del diavolo. Il cantante di origini pugliesi infatti, ha superato i 3 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma.

La top 10 dei rapper più ascoltati in Italia

Baby Gang 8,242 milioni di ascoltatori mensili Sfera Ebbasta 8,241 milioni di ascoltatori mensili Geolier 7,07 milioni di ascoltatori mensili Lazza: 5,881 milioni di ascoltatori mensili Marracash: 5,136 milioni di ascoltatori mensili Guè: 4,89 milioni di ascoltatori mensili Rose Villain: 4,825 milioni di ascoltatori mensili Tedua: 4,554 milioni di ascoltatori mensili Anna: 4,471 milioni di ascoltatori mensili Shiva: 4.452 milioni di ascoltatori mensili