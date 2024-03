video suggerito

Testo, traduzione e significato di Amore mio: Rhove cerca la nuova Shakerando con Sfera Ebbasta e Jul Rhove ha pubblicato nelle scorse ore Popolari, il suo disco d’esordio. All’interno, tra le tracce più attese c’è Amore mio, che vede la collaborazione di Sfera Ebbasta e Jul. Qui il testo, la traduzione e il significato di Amore mio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Rhove, foto di Federico Earth

A quasi due anni dall'uscita di Provinciale, Rhove, nome d'arte di Samuel Roveda ha pubblicato nelle scorse ore il suo primo album ufficiale. Si tratta di Popolari, anticipato negli scorsi mesi dalla titletrack del progetto e da Zig Zag, ma soprattutto dal trio composto da Pelé, Ancora e Petit fou fou con Anna. Proprio questi tre singoli hanno guadagnato 130 milioni di stream, finora, su Spotify, aggiungendo maggiori aspettative a un progetto che testimonia la crescita dell'autore "in cassa dritta", dall'incredibile esordio con brani come La zone con Shiva, ma soprattutto Shakerando, ad Amore mio. Questo brano sembra rappresentare la scommessa più grande dell'album, in cui vengono inserite le voci di Sfera Ebbasta, ma soprattutto di Jul. L'autore francese, tra i più riconosciuti nell'ambiente rap europeo, è alla terza collaborazione con Rhove, dopo la doppia comparsa in Coeur Blanc del 2022. Nell'album del rapper marsigliese infatti, Rhove era protagonista in Grazie la zone, ma soprattutto in Europa. La traccia è la più ascoltata del disco, con 51 milioni di stream, influenzato dalla partecipazione di Rhove, ma anche del rapper spagnolo di origini marocchine Morad. Qui il testo, la traduzione e il significato di Amore mio.

Il testo di Amore mio

Ah, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Ti voglio bene, amore mio

Ti raggiungerei in ogni posto, anche in paradiso, ah

Tu mi rendi felice, quasi come un bambino

Ti prego, stammi vicino

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

Ah-ah, tutte le volte che ho visto

Piangere una mamma senza il suo figlio vicino

Ma ora, sì, odiamo tutti senza un motivo

Io voglio tornare ad esser bambino, ah

Quando correvo dal centro commerciale, ah

Con in mano le vodke, sì, ma senza comprarle

So usare la voce, le parole fanno malе, ah

Più delle botte, più dеlle armi scariche

Più della droga in palline, eh, eh

Ti voglio bene, amore mio

Ti raggiungerei in ogni posto, anche in paradiso, ah

Tu mi rendi felice, quasi come un bambino

Ti prego, stammi vicino

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino (Money Gang), amore mio

Per me tu sei l'amore mio, mon amour, oh, my love

sur la Croisette con due juen e l'argent

Suite a cinque stelle L, comment, comment tu t'appelles ?

Ti tratto come un milord, ti scopo come un gangster

Sì, sì, tu sei l'amore mio, di' che sei solo mia

No, non mi dire addio, stai con me tutta la vita

Nei loft o nella via, scappo da polizia

Non mi basterà il mondo se non avrò te

Stavo ripensando che (Che, che, che, che)

Certi notte erano fredde (Certi notte erano fredde)

Però c'eri tu con me (Eh, eh, eh, eh)

E non mi mancava niente

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

Amore mio, moi, j'suis nia, j'vise haut

Amore mio, moi, j'suis nia, j'vise haut

Elle s'plaint qu'elle a pas minci, moi, je l'aime comme ça

Je suis l'âme de sa vie, j'suis pas que de passage

Elle s'plaint que j'fais pas ci, elle s'plaint que j'fais pas ça

Mais j'calcule pas les filles, même si ma tête c'est le bazar

Amore mio jusqu'à la mort

Amore mio, t'y es la plus belle

Amore mio, t'y es dans mes rêves

Amore mio

Mon amour, tes beaux yeux, tes poignées d'amour

On est fait pour, ça y est, nous deux, faut qu'on s'avoue

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

La traduzione di Amore Mio

Ah, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Ti voglio bene, amore mio

Ti raggiungerei in ogni posto, anche in paradiso, ah

Tu mi rendi felice, quasi come un bambino

Ti prego, stammi vicino

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

Ah-ah, tutte le volte che ho visto

Piangere una mamma senza il suo figlio vicino

Ma ora, sì, odiamo tutti senza un motivo

Io voglio tornare ad esser bambino, ah

Quando correvo dal centro commerciale, ah

Con in mano le vodke, sì, ma senza comprarle

So usare la voce, le parole fanno malе, ah

Più delle botte, più dеlle armi scariche

Più della droga in palline, eh, eh

Ti voglio bene, amore mio

Ti raggiungerei in ogni posto, anche in paradiso, ah

Tu mi rendi felice, quasi come un bambino

Ti prego, stammi vicino

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino (Money Gang), amore mio

Per me tu sei l'amore mio, mon amour, oh, my love

sur la Croisette con due juen e l'argent

Suite a cinque stelle L, comment, comment tu t'appelles ?

Ti tratto come un milord, ti scopo come un gangster

Sì, sì, tu sei l'amore mio, di' che sei solo mia

No, non mi dire addio, stai con me tutta la vita

Nei loft o nella via, scappo da polizia

Non mi basterà il mondo se non avrò te

Stavo ripensando che (Che, che, che, che)

Certi notte erano fredde (Certi notte erano fredde)

Però c'eri tu con me (Eh, eh, eh, eh)

E non mi mancava niente

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

Amore mio, io sono Nia, punto in alto

Amore mio, io sono Nia, punto in alto

Si lamenta di non essere dimagrita, mi piace così

Sono l'anima della sua vita, non sono solo di passaggio

Si lamenta che non faccio questo, si lamenta che non faccio quello

Ma non calcolo le ragazze, anche se ho la testa che è un disastro

Amore mio fino alla morte

Amore mio, sei la più bella

Amore mio, sei lì nei miei sogni

Amore mio

Amore mio, i tuoi bellissimi occhi, le tue maniglie dell'amore

Siamo fatti per noi due, ecco, dobbiamo confessarlo

Penso la nuit che tu sei l'amore mio, mio

Duran troppo tempo quelle notti

In cui rivoglio il tuo sorriso

Fingo di starti vicino, amore mio

Il significato di Amore mio

Amore mio, la 10a traccia del disco Popolari di Rhove, è stata prodotta da ​madfingerz, Frenkie G & Vigan. Si tratta di uno dei tentativi più canonici di Rhove, che si distanzia totalmente dalla traccia conscious che la precede: Doppia Personalità. Nel brano infatti, oltre all'elemento della cassa dritta più classica, con suoni arabeggianti che introducono la voce di Rhove, c'è il racconto d'amore che non offre molti spunti narrativi. Infatti, se musicalmente Amore mio si avvicina più di quanto si pensi al tentativo 2024 di una nuova Shakerando, l'elemento interessante del brano è l'accostamento delle varie voci degli autori presenti, che determinano anche l'equilibrio ritmico del brano. La furia di Rhove infatti si stempera nella strofa di Sfera Ebbasta, che ha dimostrato più volte di essere in una comfort zone su questi tappeti musicali, fin troppo.

Si arriva a Jul che per anticipare l'ultimo ritornello di Rhove, utilizza Amore mio come anafora nella sua strofa: "Amore mio fino alla morte. Amore mio, sei la più bella. Amore mio, sei lì nei miei sogni, amore mio, amore mio, i tuoi bellissimi occhi, le tue maniglie dell'amore". La canzone cerca di rappresentare nella stessa immagine l'abbandono, la notte come riflesso della propria inquietudine, ma soprattutto la possibilità di un ritorno, la nostalgia che non lascia scampo ai protagonisti.