L’Italia in testa alla classifica dei migliori debutti al mondo, ma non c’entra Sanremo 2024, più o meno Kid Yugi, Mr.Rain e Lazza sono gli artisti che questa settimana sono nella Top Album/Singoli Debut Global di Spotify, col rapper pugliese che è in testa con l’album I nomi del diavolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kid Yugi e Lazza

È di Kid Yugi, rapper pugliese, l'album più ascoltato su Spotify nel suo weekend di debutto (la Top Album Debut Global) e ancora una volta un artista italiano è primo nella speciale classifica della piattaforma di streaming svedese. Ma il rapper non è il solo artista italiano presente in queste speciali classifiche globali di Spotify con il suo album "I nomi del diavolo", accanto a lui, infatti, possono festeggiare anche Mr Rain che con il suo ultimo album "Pianeta di Miller" è in decima posizione mentre a fare capolino nella top 10 della speciale classifica delle canzoni più streammate a livello globale c'è pure Lazza con la sua "100 messaggi", che ha presentato per la prima volta all'ultimo Festival di Sanremo, esordendo al quarto posto e mettendosi alle spalle artisti con molto più blasone internazionale.

Il numero uno della Top Album Debut Global è Kid Yugi

Non era difficile immaginare che Kid Yugi, ovvero l'ex next big thing del rap italiano esordisse nelle posizioni alte di questa speciale classifica. I milioni di stream italiani, infatti, hanno permesso al secondo album del rapper pugliese di arrivare fino alla cima di questa classifica. Ovviamente stare in testa non vuol dire che gli ascolti arrivano da tutto il mondo, come ha spiegato anche Enzo Mazza, Ceo di Fimi, a Fanpage, ma sono prettamente italiane. Ciò, però, non esclude che finire nelle posizioni alte delle classifiche internazionali possano regalare un ritorno importante almeno a livello di immagine e, chissà, incuriosire anche un pubblico più ampio. Kid Yugi, infatti, si mette alle spalle artisti come ScHoolboy Q, Kidd Voodoo e Jacob Collier, tra gli altri.

Lazza in top 10 delle canzoni più ascoltate al mondo

A festeggiare con la presenza nella top 10 di questa speciale classifica c'è anche Mr.Rain che ha pubblicato da pochi giorni "Pianeta di Miller", l'album che include le canzoni sanremesi, ovvero Supereroi, terza lo scorso anno e una delle sorprese del 2023, e Due altalene a cui si aggiungono anche successi come "La fine del mondo" con Sangiovanni, "Un milione di notti" con Clara e la versione spagnola di Supereroi. C'è anche Lazza, però, a conquistare un posto importante nella classifica delle canzoni, con 100 messaggi che è quarta, prima di artisti come Charlie XCX, Cardi B e Twenty One Pilots e al momento ha quasi 10 milioni di ascolti in pochi giorni. bene anche Kid Yugi che è al settimo posto con Eva, canzone col feat di Tedua.