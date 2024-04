Quali sono i venti ristoranti imperdibili del mondo: la classifica di Food&Wine

video suggerito

È stata pubblicata la classifica dei 20 ristoranti imperdibili nel mondo del magazine Food & Wine, tra le più prestigiose riviste gastronomiche, e due di questi si trovano in Italia. I locali sono stati selezionati per la seconda edizione del Global Tastemakers Award, prima chiedendo il parere di 180 giornalisti del settore che hanno indicato le loro preferenze, poi scremate da una giuria di esperti che ne hanno scelti venti.

"L'autenticità è fondamentale quando si tratta di un ristorante innovativo. Ce ne sono centinaia di migliaia in tutto il mondo, ma poche si distinguono come esperienze davvero indimenticabili. Il mix perfetto di cibo dal sapore dinamico, un'ospitalità senza pari e una personalità permeabile che rende un'istituzione unica nel suo genere presenta anche un'esperienza culinaria speciale, ed è per questo che siamo qui a celebrare. Tutti offrono esperienze deliziose che ti faranno saltare su un volo", si legge sulla rivista nella presentazione della classifica.

Dove sono i ristoranti italiani in classifica

In classifica sono riusciti ad aggiudicarsi un posto anche due ristoranti italiani. Il primo è Cucina Villana, il ristorante di Villa Fenicia, a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, che conquista il quarto posto della lista. "I fratelli Vincenzo e Francesco Montaruli reinterpretano la cucina semplice che da secoli nutre gli abitanti del sud Italia. Al posto delle onnipresenti pasta e pizza, Cucina Villana propone piatti con un'enfasi gioiosa e sorprendente su verdure ed erbe selvatiche come cardo, cicoria e cardo coltivati ​​nella vicina penisola delle Murge, presentati ad arte in piatti deliziosi. D'estate la cornice del ristorante nel giardino della villa è davvero magica", spiegano da Food & Wine.

Al 17esimo posto troviamo invece il più noto I Masanielli di Caserta. Secondo la rivista, il locale "trasforma la pizza in un'esperienza trascendentale e non sorprende che il ristorante abbia raccolto riconoscimenti da tutto il mondo. Il maestro pizzaiolo Francesco Martucci utilizza tecniche di alta cucina, come il congelamento rapido, la cottura sottovuoto e l'essiccazione, per ottenere i sapori e le consistenze più incredibili dagli ingredienti che usa per guarnire le sue pizze".

La classifica completa

Di seguito ecco la classifica completa dei 20 ristoranti imperdibili nel mondo:

Merito (Lima, Perù) 2. Petermen (Sydney, Australia) SodaBottleOpenerWala (Bombay, India) Cucina Villana (Ruvo di Puglia, Italia) Soil (Atene, Grecia) Celele (Cartagena, Colombia) La Cocina de Humo (Oaxaca, Messico) Indigo (Arequipa, Perù) Cultiva (Nairobi, Kenya) Emazulwini Restaurant (Città del Capo, Sud Africa) L’Evo (Toyama, Giappone) Teté Cocina de Barrio (Guadalajara, Messico) Wana Yook (Bangkok, Tailandia) Beba (Montreal, Canada) Dos Pebrots (Barcellona, Spagna) Sait (Istanbul, Turchia) I Masanielli (Caserta, Italia) Kotaro Shibuya (Tokyo, Giappone) BiBi (Londra, Inghilterra) Note (Dublino, Irlanda)