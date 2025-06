Ancora caldo africano e alte temperature, poi arriva la grandine: le previsioni meteo del weekend

video suggerito

Dal 28 giugno al 1° luglio l'anticiclone Pluto porterà caldo intenso con picchi fino a 39-40°C, soprattutto al Centro-Sud. Nel weekend è attesa una perturbazione atlantica che provocherà temporali e grandinate a chicchi grossi, soprattutto sulle zone alpine, prealpine e interne del Nord.

A cura di Biagio Chiariello

Nel weekend del 28 e 29 giugno 2025, l’Italia continuerà a vivere l’ondata di caldo africano alimentata dall’anticiclone Pluto, che manterrà le temperature su valori molto elevati, con punte di oltre 36°C nelle regioni del Centro-Sud e nelle grandi città della Pianura Padana. Sabato e domenica il caldo intenso persisterà soprattutto in Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna, dove l’afa sarà particolarmente opprimente. Per domani saranno poi tre le città da bollino arancione per le allerte meteo.

Tuttavia, a partire dalla serata di domenica sono previste condizioni di instabilità atmosferica che porteranno a temporali localmente intensi, accompagnati da grandinate di dimensioni considerevoli. Le zone più a rischio di fenomeni grandinigeni saranno l’Appennino centrale, alcune aree della Toscana, l’Umbria e parte del Nord-Ovest, in particolare le province alpine e prealpine.

Dopo giorni di caldo afoso e cielo terso, quindi, il weekend si concluderà con un brusco cambio meteo: dalla calura afosa si passerà a rovesci violenti e grandine, con possibili disagi per l’agricoltura e la viabilità locale. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteorologici nelle prossime ore.

Alte temperature con l’anticiclone Pluto: weekend con picchi fino a 40 gradi

Nel weekend del 28-29 giugno 2025 l’anticiclone Pluto continuerà a dominare gran parte dell’Italia, portando un’ondata di caldo intenso con picchi di temperatura che potranno raggiungere i 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud e nelle aree urbane della Pianura Padana. Le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno e afa, con un clima particolarmente opprimente nelle ore centrali.

L’anticiclone africano manterrà la sua presa sull’Italia almeno fino ai primi giorni di luglio, garantendo un’estate calda e stabile ma con possibili episodi di temporali a causa dell’instabilità pomeridiana, soprattutto nelle zone montuose. È quindi consigliato prestare attenzione al caldo intenso e adottare misure per proteggersi, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione.

Inizio luglio con la grandine: le zone colpite

L’inizio di luglio potrebbe portare una battuta d’arresto all’anticiclone Pluto, con l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che favorirà temporali accompagnati da grandinate a chicchi grossi. Le zone più colpite saranno quelle alpine e prealpine, ma anche alcune aree interne del Centro e del Nord potrebbero vedere episodi di grandine intensa.

Questo cambiamento meteo farà calare le temperature dopo i giorni di caldo intenso, portando un momento di fresco e instabilità. La grandine potrebbe causare disagi in agricoltura e nelle aree urbane, quindi è consigliato monitorare gli aggiornamenti meteo e prestare attenzione ai fenomeni locali.