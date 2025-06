video suggerito

Allerta caldo, quali sono le città con bollino arancione domani 11 giugno: temperature fino a 35° Continua l’ondata di calore portata dall’anticiclone africano nella penisola italiana: le temperature oscillano dai 25 ai 34 gradi, con 3 bollini arancioni segnalati per oggi a Bolzano, Campobasso e Perugia dal Ministero della Salute. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue imperterrita la marcia dell'anticiclone africano in Italia. Nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, è prevista un'ondata di calore, che colpirà indistintamente ogni zona della penisola. A tal proposito, sono 3 i bollini arancioni riportati dal Ministero della Salute, segnale che mette in guardia le persone più fragili.

Il livello di pre-allerta, simboleggiato dal colore giallo, riguarda 9 città, tutte situate nel Centro-Nord del Paese. In questo caso, non sono richieste precauzioni particolari, ma diventa probabile che nei prossimi giorni possano verificarsi situazioni di rischio.

Allerta caldo mercoledì 11 giugno: bollino arancione a Bolzano, Campobasso e Perugia

Ad essere attraversate da una più intensa ondata di calore quest'oggi, mercoledì 11 giugno, sono tre capoluoghi di regioni situate a Nord e Centro del nostro Paese: Bolzano, Campobasso e Perugia. Queste sono le tre città dove, secondo il Bollettino del Ministero, si presenta un rischio per la salute della popolazione locale.

Leggi anche Inizio nuova settimana con la prima ondata di caldo della stagione: le previsioni meteo

Bollettino Ministero della Salute

Ad essere più colpite dalle alte temperature sono le categorie più fragili come anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con disturbi psichici e malattie croniche e non autosufficienti.

Bollettino Ministero della Salute

Le previsioni meteo di oggi mercoledì 11 giugno

Nel corso della giornata di oggi, 11 giugno, su tutta Italia splenderà il sole, con alcune piccole eccezioni nel pomeriggio: nel nord della Toscana e della Sicilia e nel centro della Calabria sono previste piogge isolate. Tempo variabile è previsto al Centro-Sud, senza comportare eccessivi rovesci.

Le temperature previste per oggi oscillano tra i 25 e i 34 gradi, con i dati più alti registrati nel pomeriggio a L'Aquila. Particolarmente caldo anche a Firenze con 33° e a Milano, Roma, Torino e Trento che raggiungono i 32°. Molto più bassi i valori a Genova e Venezia, dove le massime arrivano fino a 25 gradi e a Palermo e Trieste con 26°.