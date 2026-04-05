Maltempo, allerta meteo arancione 6 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Domani, lunedì 6 aprile 2026, la Protezione Civile ha diramato allerte meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo e Molise. I fenomeni interesseranno soprattutto le zone collinari e costiere, con piogge e rovesci sparsi che renderanno il tempo instabile nel giorno di Pasquetta.

Domani, lunedì 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta, la Protezione Civile ha diramato allerte meteo in più regioni del Centro Italia a causa di temporali localmente intensi e rischio idrogeologico. Questi primi giorni di festa alcune regioni d'Italia sono state colpite da un fortissimo maltempo che ha creato non pochi disagi, in particolare nell’Appennino e lungo la fascia adriatica.

L’allerta arancione riguarda alcune zone di Abruzzo e Molise, dove sono previsti forti temporali. In Molise e in Abruzzo è prevista anche un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo arancione e gialla domani 6 aprile: le regioni a rischio

Questa la situazione nel dettaglio secondo il bollettino più recente sulle allerte meteo della Protezione Civile.

Per la giornata di domani, lunedì 6 aprile 2026:

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla :

Molise: Litoranea

: Molise: Litoranea Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Meteo di lunedì 6 aprile: le previsioni

In gran parte dell'Italia il giorno di Pasquetta sarà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. La giusta occasione per trascorrere gite fuori porta e le varie escursioni tipiche di questo giorno dell'anno. In Abruzzo e in Molise continua però il maltempo che ha messo in ginocchio queste due regioni già negli ultimi giorni. Anche per domani 6 aprile sono previsti forti temporali tanto che è stata diramata l'allerta arancione: anche per la giornata di domani si richieste la massima attenzione, evitare zone a rischio come quelle vicino ai fiumi.