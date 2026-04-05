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Maltempo, allerta meteo arancione 6 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Domani, lunedì 6 aprile 2026, la Protezione Civile ha diramato allerte meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo e Molise. I fenomeni interesseranno soprattutto le zone collinari e costiere, con piogge e rovesci sparsi che renderanno il tempo instabile nel giorno di Pasquetta.
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A cura di Giorgia Venturini
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Domani, lunedì 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta, la Protezione Civile ha diramato allerte meteo in più regioni del Centro Italia a causa di temporali localmente intensi e rischio idrogeologico. Questi primi giorni di festa alcune regioni d'Italia sono state colpite da un fortissimo maltempo che ha creato non pochi disagi, in particolare nell’Appennino e lungo la fascia adriatica.

L’allerta arancione riguarda alcune zone di Abruzzo e Molise, dove sono previsti forti temporali. In Molise e in Abruzzo è prevista anche un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta meteo arancione e gialla domani 6 aprile: le regioni a rischio

Questa la situazione nel dettaglio secondo il bollettino più recente sulle allerte meteo della Protezione Civile.
Per la giornata di domani, lunedì 6 aprile 2026:

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  • Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione
    Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
    Molise: Litoranea
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara
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Meteo di lunedì 6 aprile: le previsioni

In gran parte dell'Italia il giorno di Pasquetta sarà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. La giusta occasione per trascorrere gite fuori porta e le varie escursioni tipiche di questo giorno dell'anno. In Abruzzo e in Molise continua però il maltempo che ha messo in ginocchio queste due regioni già negli ultimi giorni. Anche per domani 6 aprile sono previsti forti temporali tanto che è stata diramata l'allerta arancione: anche per la giornata di domani si richieste la massima attenzione, evitare zone a rischio come quelle vicino ai fiumi.

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