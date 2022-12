Auguri di buon anno, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno 2023 Ecco alcune frasi d’autore, divertenti, di auguri da inviare a Capodanno per augurare buon 2023 da Calvino a Twain passando per i Peanuts.

Capodanno è il momento in cui si guarda al futuro augurandosi che quello che verrà sarà meglio di ciò che è stato. È il momento in cui tutti i buoni propositi prendono vita nelle nostre teste e nelle nostre anime, che tutto sembra possibile, che le cose brutte possano essere relegate all'anno appena concluso. Il momento in cui ci auguriamo il meglio, ma lo auguriamo anche alle persone a cui vogliamo bene, vicine o lontane, ad amici, parenti, familiari in generale. È il momento in cui cerchiamo le parole migliori per poter esprimere alle persone a cui vogliamo bene il nostro affetto e l'augurio di un anno migliore. Abbiamo selezionato frasi originali, formali, citazioni d'autore, ma anche messaggi divertenti e spiritosi per gli auguri di un felice anno nuovo.

Le frasi più belle e le citazioni d'autore da inviare per gli auguri di buon anno

"E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state" – Rainer Maria Rilke

"Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha del genio, del potere, della magia" – Johann Wolfgang von Goethe

"Tutto è tranquillo a Capodanno. Un mondo in bianco prende il via. Io voglio stare con te, stare con te giorno e notte. Nulla cambia a Capodanno" – U2, New Year's Day

"Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio" – Antoine de Saint-Exupéry

"L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante" – Cesare Pavese

"Felice anno nuovo, che tutti noi possiamo avere ogni tanto una visione di un mondo in cui ogni vicino è un amico" – ABBA, "Happy New Year".

"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile" – San Francesco d’Assisi

"Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore" – Victor Hugo

Frasi divertenti per augurare buon anno in modo originale

