Al concerto di Pezzali la coppia dei Coldplay si sarebbe salvata: “Attenti a chi baciate durante il prossimo brano”

Probabilmente se Andy Byron e Kristin Cabot, ovvero la coppia diventata virale per un abbraccio al concerto dei Coldplay a Boston, fosse andata allo spettacolo di Max Pezzali non sarebbe diventata virale visto che prima della KissCam era apparso un avviso per proteggere eventuali fedifraghi o semplicemente chi non voleva essere ripreso in atteggiamenti privati. Come in tanti sanno, ormai, la coppia di presunti amanti è stata svelata durante un concerto della band capitanata da Chris Martin che durante una jumbotron song, ovvero una canzone in cui il cantante inventa versi in base alle persone inquadrate sui maxischermi dello stadio, è stata inquadrata e dopo il primo momento di sorrisi, quando si sono resi conto di essere loro sullo schermo, hanno tentato senza successo di nascondersi.

L'avviso per le coppie al concerto di Pezzali a Imola

Pochi giorni fa è andato in scena il mega concerto di Max Pezzali all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove si sono riunite circa 85 mila persone. Un concerto unico dell'ex 883, unico a rientrare nella top 10 dei concerti più visti del 2024, a dimostrazione delle tantissime persone che amano e seguono il cantante. E proprio per evitare che qualcuna di queste potesse trovarsi a disagio, come sarebbe poi capitato qualche giorno dopo a Boston, durante il concerto della band di Yellow, infatti, Max Pezzali ha fatto apparire sul maxischermo un avviso che aveva proprio a che fare con la KissCam, i baci e la privacy. Prima che il cantante cominciasse a esibirsi in Come mai, infatti, e che la camera cominciasse a inviare sul maxischermo le immagini delle coppie che si baciavano proprio durante quella canzone sugli schermi – come nota il Fatto Quotidiano – è apparso l'avviso: "State attenti a chi baciate durante il prossimo brano. Potreste essere ripresi".

Il caso di Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay

Insomma, un breve messaggio per mettere al riparo le 85 mila persone da quello che è successo a Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e capa delle Risorse umane dell'azienda Astronomer che dopo che il video della coppia è diventato virale ha messo in congedo i proprio Byron. In realtà anche durante il concerto dei Coldplay Chris Martin aveva avvisato che le telecamere avrebbero ripreso il pubblico ma questo non è servito a mettere in allarme la coppia. E nel concerto successivo, per sicurezza, Chris Martin ha chiesto a una coppia inquadrata se fosse legittima. Lo era.