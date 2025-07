Chris Martin: “Siete una coppia ufficiale?”, la battuta al concerto dopo aver innescato lo scandalo di Andy e Kristin

Le due coppie inquadrate dalla KissCam al concerto dei Coldplay

Chris Martin torna sul video in cui una coppia, evidentemente clandestina, è stata beccata dalla Kiss Cam durante il concerto della band inglese a Boston, diventando virale per la reazione dei due che appena sono stati inquadrati si sono nascosti. E come insegna l'effetto Streisand, ovvero, come spiega Treccani, la "diffusione vasta e incontrollabile di un'informazione, in particolare nella Rete, come effetto del tentativo da parte di qualcuno di nasconderla", cercare di uscire dall'inquadratura ha creato un effetto di viralità che era abbastanza prevedibile (anche perché era già successo in passato) e che si è amplificato dopo l'identificazione dei due protagonisti.

Chris Martin: "Siete una coppia legittima?"

Durante il secondo concerto di Boston, la sera successiva al momento virale, infatti, è ripartita la KissCam che questa volta ha inquadrato una coppia di ragazzi abbracciati e, a differenza della sera prima, molto contenti, solo che il cantante dei Coldplay ha voluto essere rassicurato sul fatto che fossero una coppia senza scheletri nell'armadio e così, appena i maxischermi li hanno mostrati ha chiesto: "Voi due siete una coppia, siete una coppia legittima?". E poi non capendo bene la risposta ha chiesto se parlassero inglese – scatenando le risate del pubblico presente – e rivolgendosi a loro anche in spagnolo: "Ok non voglio rischiare" ha chiosato il cantante.

Chi sono i due presunti amanti inquadrati al concerto dei Coldplay

La sera prima, anche Martin era rimasto abbastanza sorpreso dalla reazione della coppia e appena si è reso conto dell'accaduto ha dovuto improvvisare: "Questi due o hanno una relazione (clandestina) oppure sono molto timidi" ha detto tra le risate del pubblico presente. resosi conto di aver potuto scoprire un tradimento davanti a migliaia di persone, il cantante ha espresso anche un po' di rimorso e subito dopo ha detto: "Caz*o spero di non aver fatto qualcosa di male". In poche ore la coppia è stata identificata come Andy Byron e Kristin Cabot rispettivamente CEO e direttrice delle risorse umane di Astronomer, azienda specializzata in software. Entrambi sono sposati con altre persone.