Come Chris Martin aveva avvisato Andy Byron e Kristin Cabot delle telecamere al concerto dei Coldplay

Durante il concerto dei Coldplay in cui sono stati scoperti Andy Byron e Kristin Cabot, Chris Martin aveva avvisato il pubblico che sarebbero stati ripresi sul maxischermo durante la Jumbotron Song che non è una canzone della band: “Adesso vi saluteremo usando gli schermi”.

Prima di cominciare a suonare e cantare una canzone improvvisata sul pubblico (Jumbotron Song), Chris Martin dei Coldplay aveva avvisato il pubblico presente al suo concerto di Boston che li avrebbe inquadrati con la telecamera per un saluto. Nonostante questo Andy Byron e Kristin Cabot hanno continuato a guardare il concerto abbracciati finché la camera è caduta proprio su di loro che nascondendosi e cercando di scappare dall'inquadratura hanno reso il video virale portando a conseguenze inimmaginabili solo pochi secondi prima, dai problemi familiari, ovviamente, visto che entrambi erano sposati, a quelli aziendali, visto che la loro società ha aperto un'indagine e per ora i due sono stati messi in congedo.

L'avviso di Chris Martin: "Tra poco vi inquadreremo"

Come mostrano alcuni video durante il concerto a San Francisco, Chris Martin ha avvisato il pubblico che da quel momento le telecamere avrebbero inquadrato il pubblico e questi sarebbero apparsi sui maxischermi. È una cosa che i fan della band sa bene, visto che il cantante improvvisa qualche verso a seconda delle persone inquadrate. "Ora, quello che vorremmo fare è salutare alcuni di voi – ha detto il cantante della band inglese – Il modo in cui lo faremo è usando le nostre telecamere. Quindi, se guardate gli schermi, verremo a vedere chi c'è lì tra di voi a salutarvi. Andiamo a cercare, per favore, la prima persona che apparirà sul grande schermo".

Byron e Cabot scappano dall'inquadratura

E la prima persona inquadrata è stata un ragazzo con una corona in testa e una fascia di compleanno, e a lui Martin ha dedicato pochi versi facendogli gli auguri di compleanno. Subito dopo, però, a essere inquadrati sono stati proprio Byron e Cabot che non immaginavano che potessero essere ripresi, come ormai è noto, ed è a quel punto che invece di dedicare una canzone, il cantante ha semplicemente chiesto: "Ohi guarda quei due: o stanno avendo una relazione oppure sono molto timidi" e dopo che i due hanno fatto di tutto per nascondersi – rendendo il video ancora più virale – Martin è passato a due ragazze vestite da banana.

Cos'è la Jumbotron song dei Coldplay

Jumbotron Song non è una canzone dei Coldplay, come qualcuno non fan della band potrebbe pensare, bensì un momento in cui Chris Martin si ispira al suo pubblico per cantare qualche verso improvvisato a seconda della persona o delle persone che vengono inquadrate. Il titolo prende il nome dal Jumbotron che non è altro che un grande schermo video LED ad alta definizione che viene usato in contesti, come quelli musicali, appunti, oppure negli stadi. E che la band usa proprio per inquadrare e far vedere a tutti le persone che saranno oggetto dell'improvvisazione.