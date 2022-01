Torino, scontro tra treni alla scalo merci di Orbassano: 3 feriti, uno si è fratturato le gambe Ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due convogli merci allo scalo merci locale: uno in movimento ne avrebbe urtato un altro, fermo sui binari.

A cura di Biagio Chiariello

C'è stato un incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino) nella giornata di oggi 22 gennaio 2022. Intorno alle 13.15, in Strada del Portone 265, si sono scontrati un locomotore in uscita dallo scalo e una locomotiva in entrata che trasportava container. Il primo mezzo, secondo i primi accertamenti, era fermo sui binari.

Nell'incidente tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Uno ha riportato alcune fratture alle gambe ed è stato subito portato in ospedale con un'ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Torino stanno operando per mettere in sicurezza la zona. Il traffico ferroviario non ha subito rallentamenti. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia ferroviaria.

IN AGGIORNAMENTO