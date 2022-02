Terremoto in provincia di Parma: scossa di magnitudo 3.7 avvertita dalla popolazione Una scossa di terremoto, con epicentro a Neviano degli Arduini (Parma), è stata avvertita dalla popolazione alle ore 23.43 di martedì 1 febbraio 2022. La magnitudo è di 3.7.

A cura di Redazione

Trema la terra in provincia di Parma. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita dalla popolazione: epicentro nel Comune di Neviano degli Arduini alle ore 23.43 di martedì 1 febbraio 2022.

La scossa, secondo i rilevatori dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stata localizzata a una profondità di 47 chilometri ed è stata registrato dalla sala operativa di Roma. Il terremoto, come dimostrano decine di messaggi apparsi sui social, è stato avvertito dalla popolazione. Al momento non si registrano danni a persone o a cose.

La mappa dal sito Ingv

Da Facebook a Twitter, decine di persone hanno scritto di aver sentito la scossa di terremoto e in alcuni casi il sisma è stato avvertito anche a grande distanza. Anche nei Comuni di Genova o Cremona c'è chi ha sentito nettamente la terra tremare sotto i piedi: "Sentito come un rumore sordo e poi un colpo secco in provincia di Mantova al confine con Cremona"; "Avvertito bene anche a Carrara"; "Sentito bene anche a Reggio. Speriamo non ci sia il seguito…"; "Bibbiano Reggio Emilia. Una scossa secca" sono solo alcuni dei commenti pubblicati nelle ultime ore online.