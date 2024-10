Supermercati Bennet richiamano rucola per rischio di Salmonella: epidemia in vari Paesi europei

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

I supermercati Bennet hanno richiamato due lotti di rucola bio per rischio salmonella. Il prodotto, venduto in confezioni da 100 grammi, appartenente ai lotti numero 370241 con la data di scadenza 30/09/2024 e 370686 con la data di scadenza 03/10/2024, quindi entrambi scaduti al momento della pubblicazione da parte della catena (cioè oggi, 4 ottobre).

L’azienda produttrice si trova a Gorlago, in provincia di Bergamo. Il richiamo è collegato alla notifica Rasff 2024.7033 (non è stato pubblicato nell'apposita sezione del Ministero della Salute) in relazione ad un focolaio di Salmonella Umbilo segnalato in Europa, con casi registrati anche in Austria, Germania e Danimarca. Altri richiami precauzionali sono stati segnalati in relazione a sospette contaminazioni.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la rucola con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

