Simmenthal ritirata dai supermercati: l'allerta del Ministero della Salute e i motivi del richiamo il prodotto è commercializzato da Bolton Food S.p.A è realizzato in Via Matteotti, 2 Aprilia, in provincia di Latina. Il lotto richiamato è G156.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato diffuso un nuovo richiamo. Riguarda un lotto di Simmenthal, noto piatto pronto di carni bovine in gelatina vegetale. Il motivo è legato all'eventuale presenza di scatole con difetto di chiusura.

Nello specifico la data dell'allerta alimentare è quella del 29 agosto, mentre il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Bolton Food S.p.A. Il lotto richiamato è G156, il prodotto è realizzato in Via Matteotti, 2 Aprilia, in provincia di Latina. Descrizione peso/volume unità di vendita: 3 x 140 g. La data di scadenza della carne in scatola in questione è 31-12-2028.

Nelle avvertenze pubblicate nell'avviso viene evidenziato che "a scopo precauzionale, al fine di evitare un eventuale rischio per la salute, si raccomanda di non consumare il prodotto con il lotto sopra indicato e di restituirlo al punto vendita di acquisto".

