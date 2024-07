video suggerito

Pericolo salmonella, Ministero Salute richiama tartare di scottona venduta nei supermercati Lidl L'allerta alimentare riguarda il lotto 26324TK della tartare di carne scottona di bovino adulto da 200 grammi prodotta per Lidl dall'azienda Fiorani & C. srl di via Coppalati 52 a Piacenza. Va detto che la confezione riporta come data di scadenza l'11/07/2024.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dai supermercati di un marchio di tartare di carne di scottona a marchio Lidl per possibile contaminazione da salmonella.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi (due pezzi) con il numero di lotto 26324TK e la data di scadenza 11/07/2024 (quindi già trascorsa). La carne è dell’azienda Fiorani & C. Srl che l'ha prodotta per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via Coppalati 52, a Piacenza (marchio di identificazione IT 592 S CE).

Chiaramente la raccomandazione per chi è ancora in possesso del prodotto, magari messo in freezer, è quello di non mangiare la tartare con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati.

La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti. I sintomi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dopo l'assunzione di alimenti contaminati, ma di solito si manifestano dopo le 12 e le 36 ore. Si tratta sopratutto di disturbi del tratto gastrointestinale, febbre, dolori addominali, nausea, vomito, diarrea.

Ma può provocare anche batteriemie o infezioni focali per esempio a ossa e meningi (soprattutto nei soggetti fragili come anziani o bambini).

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia nell'ultimo periodo. La scorsa settimana il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di tranci di pesce spada irregolari commercializzati da D.I.MAR srl per rischio chimico: troppa presenza di mercurio. E qualche giorno prima, sempre per rischio salmonella, sono stati ritirati due lotti di salsiccia mantovana con finocchio confezionata e venduta a marchio Cucina Express. Qualche settimana fa è stato richiamato un lotto di tortelloni prodotto dall’azienda Reggiana Gourmet Srl perché la data di scadenza era sbagliata, prima era toccato ad una tartare di carne per rischio Escherichia coli e ad alcune confezioni di cereali Kellogg’s Corn Flakes Cocoa per la possibile presenza di grumi duri che potrebbero causare danni ai denti e soffocamento.