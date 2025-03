Pericolo Escherichia Coli: salamini richiamati dal Ministero della Salute. I lotti interessati

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro di diversi lotti di salamini da Cinta Senese DOP a marchio Renieri, a causa della rilevazione di geni di Escherichia coli produttore di Shiga tossina (STEC), un batterio potenzialmente pericoloso per la salute. Il richiamo è stato effettuato dal produttore per garantire la sicurezza alimentare.

I prodotti coinvolti dall'allerta alimentare sono:

Salamini da Cinta Senese DOP (pezzi interi da 350 grammi) con i seguenti lotti e scadenze: Lotti: L2453O, L2502O, L2503O, L2504O, L2505O, L2506O, L2507O, L2508OScadenze: 01/05/2025, 08/05/2025, 15/05/2025, 22/05/2025, 29/05/2025, 05/06/2025, 12/06/2025, 19/06/2025

Salamini da Cinta Senese DOP (tranci da 180 grammi) con i seguenti lotti e scadenze: Lotti: L2502O, L2503O, L2504O, L2505O, L2506OScadenze: 08/05/2025, 15/05/2025, 22/05/2025, 29/05/2025, 05/06/2025

I salamini richiamati sono stati prodotti dall'azienda Digar Srl, il cui stabilimento si trova a Poggibonsi, in provincia di Siena, in località Pian dei Peschi 6 (marchio di identificazione UE IT 9 902 L).

Per motivi precauzionali, l'azienda consiglia di non consumare i salami con i lotti e le scadenze indicati in precedenza. I consumatori che possiedono questi prodotti possono restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.

La maggior parte dei ceppi di Escherichia coli è innocua, ma alcuni possono causare gastroenterite con sintomi come crampi addominali, vomito e diarrea con tracce di sangue. L'infezione può derivare dal consumo di alimenti o acqua contaminata, in particolare frutta e verdura crude, latte non pastorizzato e carne poco cotta. I soggetti più a rischio sono bambini e anziani, che possono sviluppare una grave insufficienza renale. Una corretta cottura degli alimenti, comunque, uccide il batterio.

