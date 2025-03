video suggerito

Biscotti per bambini richiamati dal Ministero della Salute: il lotto interessato e i motivi dell'allerta I biscotti sono prodotti da prodotti dall'azienda Bake It. L'etichettatura non riporta la dicitura di avvertenza al consumo "Possono influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini", prevista per i coloranti (E102 ed E110)

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo del prodotto ‘Baby Biscotto Mini mix', venduto in confezioni da 24 unità, da parte di Bake It. Il motivo del richiamo è che l'etichetta dei biscotti non include la dicitura obbligatoria che avverte dei possibili effetti negativi dei coloranti E102 ed E110 "sull'attività e sull'attenzione dei bambini".

Questi coloranti, ovvero la Tartrazina e il Giallo tramonto Fcf (giallo arancio), sono inclusi tra quelli definiti "coloranti di Southampton", noti per il loro potenziale impatto negativo sulle capacità di concentrazione e sull'attività dei bambini.

Il lotto richiamato è quello contrassegnato da “11NOV24” con data di scadenza 11/04/2025 e venduti nel vassoio da 24 pezzi. Lo stabilimento di produzione si trova in via Bonvicino 37, a Legnano, nella città metropolitana di Milano.

Per motivi precauzionali, si consiglia di somministrare i biscotti con il numero di lotto e la data di scadenza indicati con moderazione ai bambini. I consumatori che possiedono il prodotto richiamato possono comunque restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Non si tratta chiaramente del primo richiamo alimentario diffuso sul sito del Ministero della Salute nell'ultimo periodo: la scorsa settimana riportato quello di un lotto di fichi secchi Fatina perché contaminato da ocratossina A e il giorno prima quello formaggio Morbier a latte crudo per rischio Escherichia coli; poi da segnalare quello di settimana scorsa riferito ad un lotto di semi di girasole per la presenza di aflatossina B1 e qualche giorno prima quello da parte di Amadori relativo a diversi lotti di polpettine Gran Gusto perché l’etichetta è incompleta. Sono stati poi ritirati due dolcetti distribuiti in monoporzione per possibile rischio salmonella; prima ancora delle uova fresche dell’Azienda Agricola Formenti Pierluigi sempre per rischio salmonella.