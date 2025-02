Richiamati fichi secchi Fatina: lotto ritirato dai supermercati perché contaminato da ocratossina A

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato di un lotto di fichi secchi del brand Fatina. La decisione è stata presa a causa del superamento dei livelli consentiti di ocratossina A, come stabilito dal regolamento europeo 2023/915.

Il lotto interessato è il 350021021/1-11-231 con scadenza 06/2025. A produrre i fichi secchi oggetto di richiamo è l’azienda Pagysa A.S. per Murano Spa, che li commercializza nel nostro Paese. Lo stabilimento di produzione si trova Sanat Cd. 45, a Tuna, nel distretto di Bornova, nella provincia di Smirne, in Turchia.

Per precauzione, l’azienda invita a non consumare i fichi secchi appartenenti al lotto segnalato e con la data di scadenza indicata. Chiunque abbia acquistato il prodotto può riportarlo al punto vendita per la restituzione.

Per ulteriori informazioni, è consigliato consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute o contattare il servizio clienti dell’azienda distributrice.

Ci sono stati diversi richiami alimentari diffusi sul sito del Ministero della Salute nell'ultimo periodo: solo ieri abbiamo riportato quello del formaggio francese Morbier a latte crudo per rischio Escherichia coli; poi da segnalare quello di settimana scorsa riferito ad un lotto di semi di girasole per la presenza di aflatossina B1 e qualche giorno prima quello da parte di Amadori relativo a diversi lotti di polpettine Gran Gusto perché l’etichetta è incompleta. Sono stati poi ritirati due dolcetti distribuiti in monoporzione per possibile rischio salmonella; prima ancora delle uova fresche dell’Azienda Agricola Formenti Pierluigi sempre per rischio salmonella.