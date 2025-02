Semi di girasole richiamati per la presenza di aflatossina B1, l’allerta del Ministero della Salute

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata una nuova allerta alimentare relativa ad un lotto di semi di girasole del marchio Happy Harvest venduti nei supermercati della catena Aldi. L'avviso segnala la presenza di aflatossina B1 e di una quantità totale di aflatossine superiore ai limiti stabiliti dalla normativa.

Il prodotto interessato, distribuito fino al 17/02/2025, è confezionato in pacchi da 250 grammi, identificati con il lotto C7H/013 e con termine minimo di conservazione (TMC) fissato a gennaio 2027. L’azienda Del Colle Srl ha prodotto i semi di girasole richiamati per Aldi. Lo stabilimento di produzione si trova a Bientina, in provincia di Pisa, ed esattamente in via Leonardo Fibonacci, 593/B.

Nelle avvertenze viene specificato che "il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito in tutte le filiali Aldi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti Aldi al seguente numero: +39 800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00)".

