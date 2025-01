Formaggio a latte crudo richiamato, il Ministero: “Non consumatelo, contaminato con Listeria”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro, da parte del produttore, di un ulteriore formaggio con il marchio Degust, dopo i tre della scorsa settimana. Si tratta di un prodotta pasta molle realizzato con latte crudo e farcito con crema di arancia e mandorle, denominato "Grace". L'avviso di richiamo specifica che la motivazione è la presenza accertata di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in forme di peso variabile, con numero di lotto 10323 e data di scadenza 29/01/2025.

Anche in questo caso, come detto, è stata l'azienda Degust KG des Baumgartner J. & Co. che si è occupata della stagionatura, del confezionamento e della distribuzione del formaggio oggetto del richiamo. Lo stabilimento di produzione è situato in Bsakerau 1, a Vahrn (Varna), nella provincia autonoma di Bolzano, ed è identificato con il marchio IT Q0Ko3.

A scopo precauzionale, l’azienda consiglia di non consumare il formaggio appartenente al lotto e alla data di scadenza indicati. I clienti che hanno acquistato il prodotto richiamato possono riportarlo al punto vendita per il rimborso o procedere allo smaltimento.

Non si tratta dell'unico richiamo alimentare di cui abbiamo dato notizia dall'inizio di questo 2025. Oltre ai formaggi già citati, nei giorni scorsi, è stato segnalato il richiamo delle vongole sgusciate distribuite da Nuova Eurogel Sud SRL a causa della possibile presenza di Acido Perfluoroottanoico (PFOA) in concentrazioni superiori ai limiti di legge. La settimana precedente, un altro provvedimento aveva riguardato i pinoli venduti nei supermercati Eurospin per livelli di cadmio oltre i valori consentiti. All’inizio dell’anno, invece, era stata diramata un’allerta relativa a un lotto sempre di vongole, sempre per la presenza dello PFAS Acido Perfluoroottanoico (PFOA) in quantità eccedenti i limiti previsti.