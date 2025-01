video suggerito

Formaggi a latte crudo contaminati: nuovi richiami per listeria. L'allerta del Ministero Richiamati per rischio microbiologico tre lotti rispettivamente dei formaggi a latte crudo Kaffalat, Muscatis e Pfiffikas a marchio Degust. I lotti interessati dall'allerta alimentare.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro precauzionale di tre formaggi a latte crudo del marchio Degustis, su iniziativa dell'operatore. La misura è stata adottata a causa del sospetto di contaminazione da Listeria monocytogenes. I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Pfiffikas: formaggio a pasta molle realizzato con latte crudo e arricchito con spezie, disponibile in forme di peso variabile. I lotti interessati sono 10344 e 10271, con data di scadenza al 03/02/2024 (aggiornato al 15/01/2025).

Muscatis: formaggio a pasta molle prodotto con latte crudo, aromatizzato con noce moscata e affinato in crosta con foglie di vite. Venduto in forme di peso variabile, il lotto coinvolto è il 10317, con data di scadenza fissata per l’08/02/2025.

Kaffalat: formaggio a pasta molle a base di latte crudo, affinato con whisky e caffè. Disponibile in forme di peso variabile, il lotto interessato è il 10349, con data di scadenza al 04 febbraio 2025.

L’azienda Degust KG des Baumgartner J. & Co. si è occupata dell'affinamento, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto del richiamo alimentare. Lo stabilimento produttivo si trova in via Bsakerau 1, Vahrn (Varna), nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione IT Q0Ko3).

Per motivi precauzionali, si consiglia di non consumare i formaggi con i numeri di lotto e le date di scadenza riportati nell'avviso. Chiunque sia in possesso di tali prodotti può restituirli presso il punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto per il rimborso o anche gettarli direttamente, come indicato dall’azienda.

Non si tratta dell'unico richiamo alimentare di cui abbiamo dato notizia dall'inizio di questo 2025. Un paio di giorni fa c'era stato quello delle vongole sgusciate commercializzate daNuova Eurogel Sud SRL per la possibile presenza di Acido Perfluoroottanoico (PFOA) in concentrazioni superiori ai limiti consentiti. La scorsa settimana è scattato quello riguardante i pinoli dei supermercati Eurospin per cadmio oltre i limiti. Nei primi giorni dell'anno invece avevamo riportato l'allerta riguardante un altro lotto di vongole surgelate per la presenza dello PFAS acido perfluoroottanoico (PFOA) in quantità superiori ai limiti consentiti.