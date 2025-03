video suggerito

Conad richiama würstel di suino: allergene non dichiarato. L’allerta alimentare Il provvedimento riguarda un lotto dei würstel puro suino 100 g Conad per la presenza di tracce di proteine del latte, un allergene non dichiarato in etichetta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

I supermercati Conad hanno annunciato il richiamo precauzionale di un lotto di würstel di puro suino a proprio marchio a causa della presenza di tracce di proteine del latte non dichiarate in etichetta. Il problema è emerso durante controlli interni di qualità, che hanno rilevato la contaminazione accidentale.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi e ha come termine minimo di conservazione (TMC) il 28 maggio 2025, corrispondente al lotto di produzione specifico oggetto del ritiro.

I würstel sono stati prodotti per Conad dalla ditta Salumificio Fratelli Beretta Spa, con sede in via Felice Beretta 5, Medolago (BG). Lo stabilimento di produzione è identificato con il marchio IT 368 L CE.

In via precauzionale, Conad invita le persone allergiche alle proteine del latte a non consumare il prodotto segnalato, poiché potrebbe provocare reazioni allergiche anche gravi. Chi avesse acquistato il lotto richiamato può restituirlo presso il punto vendita, dove potrà ottenere un rimborso o una sostituzione con un altro prodotto di pari valore.

“Nel corso di nostri controlli – si legge in una nota di Conad – è stata riscontrata la presenza di tracce di proteine del latte. Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori allergicialle proteine del latte, raccomandiamo ai clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto, di riconsegnarlo nel medesimo punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso“.

Va sottolineato che il consumo dei würstel non rappresenta alcun rischio per le persone che non soffrono di allergie al latte, e il richiamo è stato disposto esclusivamente per tutelare la salute dei consumatori sensibili a questo allergene.