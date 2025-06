video suggerito

Nuova allerta alimentare: sardine Mar Ligure con istamina oltre i limiti, il lotto interessato Il Ministero della Salute richiama lotto di sardine del Mar Ligure per livelli eccessivi di istamina. Prodotte da Antonio Verrini, lotto S1206250572. Si sconsiglia il consumo e si invita alla restituzione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo urgente di un lotto di sardine del Mar Ligure prodotto dall’azienda Antonio Verrini. La motivazione ufficiale del richiamo riguarda la presenza di livelli di istamina nel prodotto superiori ai limiti consentiti dalla legge, un elemento che può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

Le sardine interessate sono distribuite in confezioni di peso variabile, contraddistinte dal numero di lotto S1206250572. Nel documento ufficiale, però, non viene specificato se il prodotto sia fresco o surgelato, un dettaglio rilevante soprattutto considerando che il Ministero ha reso pubblico il richiamo con una settimana di ritardo rispetto alla data originaria del provvedimento, datato 19 giugno 2025.

Le sardine richiamate sono state pescate dall’Impresa di Pesca M/P Roby, mentre la loro lavorazione e confezionamento è stata effettuata dalla Società Cooperativa Pescatori Imperia, nello stabilimento sito in via Giuseppe Rossi 5 a Quiliano, in provincia di Savona.

Per motivi di sicurezza e a titolo precauzionale, il Ministero raccomanda vivamente di non consumare le sardine appartenenti al lotto segnalato. I consumatori che hanno ancora in casa questo prodotto, anche se conservato in congelatore, sono invitati a riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato per la restituzione o il rimborso. La precauzione è fondamentale per evitare eventuali problemi legati all’ingestione di alimenti contaminati da alti livelli di istamina, che possono causare reazioni allergiche o intossicazioni alimentari.

Negli ultimi giorni, il sito ufficiale del Ministero della Salute ha registrato numerose allerte alimentari che hanno coinvolto diversi prodotti. Settimana scorsa è stato annunciato il ritiro di un lotto di mozzarella di bufala ‘Cilento' per data di scadenza errata e qualche prima quello di una confezione di vongole veraci a marchio Mitilmare Gaeta, a causa di un potenziale rischio microbiologico. Poco prima, è stato segnalato il richiamo di due lotti di liquori al cioccolato Mozart, questa volta per problemi legati a etichette non conformi alle normative vigenti. Solo il giorno prima, diversi supermercati hanno proceduto al richiamo di salame e mortadella per possibile contaminazione da salmonella e Listeria, due batteri pericolosi per la salute.