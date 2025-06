Liquore ritirato dai supermercati: l’allerta alimentare. Il motivo e il lotto interessato

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro precauzionale di due lotti di liquori al cioccolato firmati Mozart: si tratta delle varianti Gold Chocolate Cream (17%) e White Vanilla Chocolate Cream (15%). Il motivo del richiamo è l’assenza dell’indicazione obbligatoria in etichetta relativa alla presenza di allergeni, in particolare la dicitura “Contiene latte e i suoi derivati (incluso lattosio)”.

I prodotti coinvolti sono confezionati in bottiglie da 700 ml, anche se nei documenti è indicato un peso complessivo di 1,4 kg, presumibilmente comprensivo del contenitore in vetro. I numeri di lotto oggetto del provvedimento sono: L23161 per la White Vanilla Chocolate Cream e L23162 per la Gold Chocolate Cream.

A produrre i liquori è l’azienda austriaca Mozart Distillerie GmbH, con sede a Salisburgo in Ziegeleistraße 31.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche al latte o intolleranti al lattosio di evitare il consumo dei prodotti appartenenti ai lotti interessati. Chi fosse in possesso delle bottiglie può restituirle presso il punto vendita dove sono state acquistate. Per tutti gli altri consumatori, privi di allergie o intolleranze specifiche, il consumo resta sicuro.

