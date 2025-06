video suggerito

Lotto di cozze ritirato dal mercato per rischio microbiologico: l'avviso del Ministero della Salute Adriatica Srl ha richiamato un lotto di cozze a marchio L'Acquachiara per la presenza del batterio Vibrio parahaemolyticus, potenzialmente pericoloso. Il prodotto, lavorato a Chioggia, non va consumato. Avviso pubblicato nell'apposita sezione del Ministero della Salute.

A cura di Biagio Chiariello

In data 4 giugno 2025, la società Adriatica Srl ha avviato un richiamo precauzionale di un lotto di cozze (mitili) della specie Mytilus galloprovincialis, commercializzate con il marchio L’Acquachiara Srl. Il prodotto coinvolto appartiene al lotto n. 130348, lavorato presso lo stabilimento di Chioggia (VE), in via Ori Ovest 1.

La decisione è stata presa a seguito della rilevazione della presenza di Vibrio parahaemolyticus, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana, capace di causare disturbi gastrointestinali anche intensi, specialmente nei soggetti più vulnerabili.

Il richiamo riguarda esclusivamente questo lotto. Per precauzione, si invita chiunque lo abbia acquistato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita, dove sarà rimborsato anche senza presentazione dello scontrino.

Il provvedimento è stato pubblicato anche sul portale del Ministero della Salute, a conferma della trasparenza e della tempestività con cui è stato gestito l’allarme.

La società si scusa per l’inconveniente e rinnova il proprio impegno a garantire la massima sicurezza alimentare, collaborando attivamente con le autorità sanitarie competenti.

Negli ultimi giorni, diversi prodotti alimentari sono stati oggetto di richiamo e segnalazione sulla pagina ufficiale del Ministero della Salute. Tra i casi più recenti figura il tofu biologico Veggie – Despar, ritirato dagli scaffali a causa di un grave errore di etichettatura che poteva indurre in errore i consumatori. Poco dopo, è toccato ai fichi secchi a marchio De Lucia, finiti sotto osservazione per la presenza di aflatossine in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Nei giorni precedenti, erano stati richiamati anche due lotti di formaggio primo sale, etichettati come “senza lattosio” ma risultati contenere tracce significative dello zucchero del latte, mettendo potenzialmente a rischio chi soffre di intolleranze. E ancora, la catena Penny Market aveva disposto il ritiro immediato di una torta "Festa della Mamma" a marchio Senza Peccato, dopo che un consumatore aveva segnalato la presenza di un corpo estraneo all’interno della confezione.