Richiamata torta dai supermercati: presenza di corpi estranei. L'allerta del Ministero: "Non mangiatela" Il Ministero della Salute segnala il richiamo precauzionale di una torta "Festa della Mamma" Senza Peccato (lotto L 207381, scadenza 06/06/2025) per la presenza di un corpo estraneo. Prodotta da Zero+4 Srl, può essere restituita al punto vendita.

A cura di Biagio Chiariello

Sul portale del Ministero della Salute è stata pubblicata una nuova allerta alimentare relativa a un richiamo precauzionale segnalato dalla catena Penny Market. L’avviso riguarda un lotto della torta “Festa della Mamma” a marchio Senza Peccato, ritirato dal mercato a seguito del ritrovamento di un corpo estraneo all’interno di un’unità del prodotto.

La torta oggetto del richiamo è venduta in confezioni da 400 grammi ed è identificabile con il numero di lotto L 207381 e la data di scadenza 06/06/2025. A produrla è l’azienda Zero+4 Srl, con sede nello stabilimento di via Lavoratori Autobianchi 1/Ed.15, a Desio, in provincia di Monza e Brianza.

Sebbene il corpo estraneo sia stato riscontrato in un solo esemplare, l’azienda ha deciso di procedere con il ritiro in via cautelativa, invitando tutti i consumatori a non consumare il prodotto riconducibile al lotto indicato. Chi ne fosse in possesso può restituirlo presso il punto vendita d’acquisto, dove verrà rimborsato o sostituito.

Per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, è possibile contattare direttamente il produttore al numero 0362 628854. Il richiamo rappresenta una misura preventiva a tutela della sicurezza alimentare.

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo conto nell'ultimo periodo. Solo due giorni fa abbiamo riportato la notizia del richiamo dal commercio tutte le confezioni di energy drink Java Monster a seguito alla rilevazione di un contenuto di caffeina particolarmente elevato. Poi alla fine del mese scorso è stata la volta di un lotto di salame Ravanetti per la presenza di frammenti di spugna nel prodotto. Qualche settimana invece sempre il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di zucchero di palma Thai Dancer (200g, lotto 260724, TMC 26/07/2026) per presenza di anidride solforosa non dichiarata, rischiosa per chi è allergico. E all'inizio di aprile sono stati ritirati alcuni lotti di gamberi rosa e pesce spada da parte di Gros Market per per presenza di mercurio oltre i limiti.