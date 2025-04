Richiamato zucchero di palma: allergene non dichiarato in etichetta. L’allerta del Ministero

video suggerito

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di zucchero di palma Thai Dancer (200g, lotto 260724, TMC 26/07/2026) per presenza di anidride solforosa non dichiarata, rischiosa per chi è allergico. I consumatori possono restituirlo al punto vendita.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute italiano ha recentemente pubblicato un avviso di richiamo alimentare per un lotto di zucchero di palma proveniente dalla Thailandia, a causa della presenza di anidride solforosa non dichiarata in etichetta.

Questo avviso riguarda specificamente il prodotto a marchio Thai Dancer, un zucchero di palma a fette venduto in confezioni da 200 grammi. Il lotto interessato ha il numero 260724 e un termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 26 luglio 2026.

La notizia del richiamo è stata diffusa a seguito di una segnalazione da parte del produttore, l’azienda Food Specialize Co. Ltd, con sede a Samut Prakan. Il prodotto, importato e commercializzato in Italia dalla Castroni Marcello Srl, è stato messo sotto osservazione in quanto potrebbe rappresentare un rischio per i consumatori allergici ai solfiti e all’anidride solforosa. Queste sostanze chimiche vengono comunemente utilizzate come conservanti in vari alimenti, ma non sempre vengono chiaramente indicate nelle etichette dei prodotti, come nel caso specifico dello zucchero di palma richiamato.

Le persone che soffrono di allergie a questi composti potrebbero infatti riscontrare reazioni avverse, come difficoltà respiratorie, reazioni cutanee o altri sintomi legati all’allergia. Pertanto, per precauzione, il Ministero della Salute ha fortemente raccomandato a chiunque abbia acquistato il prodotto con il lotto 260724 di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Questa misura è volta a prevenire possibili rischi per la salute dei consumatori vulnerabili.

Tuttavia, il prodotto resta sicuro per tutte le persone che non sono allergiche all'anidride solforosa o ai solfiti. Non ci sono state segnalazioni di danni o effetti collaterali per chi non è soggetto a tali allergie.