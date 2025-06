Allarme microbiologico, ritirate vongole veraci: “Non consumatele, riportatele al punto vendita”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro precauzionale di un lotto di vongole veraci (Chamelea gallina) commercializzate con il marchio Mitilmare Gaeta Srl, azienda laziale attiva nella lavorazione e conservazione di prodotti ittici, mitili e crostacei.

Il provvedimento è stato emesso il 13 giugno 2025 e pubblicato ufficialmente il giorno successivo, sabato 14 giugno, nella sezione “Avvisi di sicurezza alimentare” del portale ministeriale. Le confezioni interessate dal richiamo sono quelle da 1 chilogrammo e da 3 chilogrammi, appartenenti al lotto numero 25DIT159, con marchio di identificazione dello stabilimento IT515CSM UE.

La decisione è stata presa a seguito di un rischio microbiologico: i controlli hanno evidenziato la possibile presenza di Escherichia coli in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Si tratta di un batterio che, se ingerito, può provocare disturbi gastrointestinali anche gravi, soprattutto in soggetti fragili come bambini, anziani e persone immunodepresse.

Per prevenire qualunque rischio per la salute pubblica, il Ministero ha diffuso una raccomandazione chiara ai consumatori: non consumare il prodotto. Chi fosse in possesso delle vongole interessate dal richiamo è invitato a riconsegnarle al punto vendita dove sono state acquistate, al fine di ottenere il rimborso o la sostituzione.

