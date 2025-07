video suggerito

Istamina oltre i limiti di legge: filetti di acciughe in olio di oliva ritirati dal commercio A causa della presenza di istamina oltre i limiti di legge è stato disposto il ritiro di un lotto di filetti di acciughe in olio di oliva riserva speciale "Mar Cantábrico" a marchio Vicente Marino.

A cura di Davide Falcioni

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo riguardante un lotto di filetti di acciughe in olio di oliva riserva speciale "Mar Cantábrico" a marchio Vicente Marino, a causa della presenza di istamina oltre i limiti di legge.

Il prodotto interessato è confezionato in scatolette da 50 grammi (peso netto), appartiene al lotto n. 25150 ed è contraddistinto da una data di scadenza (TMC) fissata al 30 maggio 2026. La produzione è a cura dell’azienda spagnola Conservas y Salazones Linda Playa S.A., con sede a Colindres, in Cantabria, identificata dal marchio di stabilimento ES 12.00747/S CE. Il prodotto è stato realizzato per conto della ditta italiana Comarcon Sas di Giuseppe Marino & C.

Il richiamo è stato disposto a scopo precauzionale, al fine di tutelare la salute dei consumatori. Il consiglio delle autorità sanitarie e dell’azienda è chiaro: non consumare il prodotto se appartenente al lotto indicato. I consumatori in possesso delle confezioni interessate possono restituire l’articolo presso il punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato o sostituito secondo le modalità previste.

I rischi legati all'eccesso di istamina

L’istamina è una sostanza che può diventare pericolosa se presente in quantità elevate negli alimenti, in particolare nei prodotti ittici come le acciughe. Si forma naturalmente quando il pesce, soprattutto se appartenente a determinate famiglie come quella delle acciughe, non viene conservato correttamente. In condizioni di temperatura inadeguata, infatti, alcuni batteri presenti nel pesce trasformano un amminoacido chiamato istidina in istamina.

Il problema principale è che un’eccessiva concentrazione di questa sostanza può provocare una forma di intossicazione alimentare nota come "sindrome sgombroide". Si tratta di una reazione tossica che si manifesta con sintomi simili a quelli di un’allergia: arrossamenti, mal di testa, nausea, vomito, dolori addominali e, in alcuni casi, disturbi più seri come cali di pressione o difficoltà respiratorie. La sintomatologia può insorgere rapidamente, anche entro poche ore dall’ingestione del prodotto contaminato.

Sebbene chiunque possa essere colpito da questa intossicazione, i soggetti più vulnerabili – come bambini, anziani o persone con particolari condizioni di salute – sono quelli che rischiano conseguenze più gravi.

Proprio per questi motivi, la legge stabilisce dei limiti precisi alla quantità di istamina ammessa nei prodotti alimentari. Quando questi limiti vengono superati, come nel caso del lotto di filetti di acciughe Vicente Marino richiamato, scatta l’allerta sanitaria e il ritiro precauzionale dal mercato.