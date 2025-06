Dolce croccante Zeelandia richiamato dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha pubblicato il 27 giugno 2025 un richiamo alimentare relativo al prodotto "Croccante D 5x2kg", marchio Zeelandia Spa, a causa della possibile presenza di allergeni non dichiarati. Il lotto interessato è il numero 0008444137, con data di scadenza fissata al 24 gennaio 2026. Il prodotto è stato realizzato nello stabilimento Zeelandia Spa situato in Via Vivaldi, 2 a Ossona (MI).

Il motivo del richiamo riguarda la possibile presenza di tracce di uova (<10 ppm) non indicate nella scheda tecnica del prodotto. Questa contaminazione accidentale rappresenta un rischio concreto per le persone allergiche o sensibili alle uova, che potrebbero andare incontro a reazioni allergiche anche gravi. Per questo motivo, il Ministero della Salute invita chiunque abbia acquistato questo lotto a non consumare il prodotto.

In caso di allergia o sensibilità alle uova, si raccomanda di restituire il prodotto al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione. Il richiamo si estende a tutti i punti vendita che hanno distribuito il lotto incriminato per precauzione e a tutela della salute pubblica.

Negli ultimi giorni, il sito ufficiale del Ministero della Salute ha registrato numerose allerte alimentari che hanno interessato vari prodotti. Solo ieri quella delle sardine Mar Ligure con istamina oltre i limiti. La settimana scorsa è stato comunicato il ritiro di un lotto di mozzarella di bufala "Cilento" a causa di una data di scadenza errata. Poco prima, è stata segnalata la sospensione della vendita di una confezione di vongole veraci a marchio Mitilmare Gaeta, per un potenziale rischio microbiologico. In precedenza, due lotti di liquori al cioccolato Mozart sono stati richiamati a causa di etichette non conformi alle normative vigenti.