video suggerito

Vongole sgusciate richiamate dal Ministero della Salute. L’allerta alimentare: il lotto interessato Le vongole sono commercializzate a nome della Nuova Eurogel Sud SRL. Il motivo del richiamo, come già comunicato, riguarda la possibile presenza di Acido Perfluoroottanoico (PFOA) in concentrazioni superiori ai limiti consentiti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di vongole sgusciate (Paphia Textile). Il prodotto è commercializzato a nome della Nuova Eurogel Sud SRL, mentre il numero del lotto ritirato è NV210524. Il marchio identificativo dello stabilimento/produttore è CE IT G1U41. Il produttore è Scongelando Srl.

Lo stabilimento di produzione si trova a Battipaglia, in provincia di Salerno, precisamente in viale Brodolini – Z.I. – 84091. La data di scadenza del prodotto è il 30 giugno 2026 e il peso dell'unità di vendita è di 200 grammi.

Il motivo del richiamo, come già comunicato, riguarda la possibile presenza di Acido Perfluoroottanoico (PFOA) in concentrazioni superiori ai limiti consentiti. Gli operatori sono invitati a non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e a restituirlo al punto vendita.

Non si tratta dell'unico richiamo alimentare di cui abbiamo dato notizia negli ultimi giorni. La scorsa settimana è scattato quello riguardante i pinoli dei supermercati Eurospin per cadmio oltre i limiti. All'inizio dell'anno invece avevamo riportato l'allerta riguardante un altro lotto di vongole surgelate per la presenza dello PFAS acido perfluoroottanoico (PFOA) in quantità superiori ai limiti consentiti. Il 28 dicembre è toccato ad un lotto di cumino macinato è stato richiamato per la presenza di alcaloidi pirrolizidinici oltre i limiti. In precedenza sono stati ritirati dei biscotti Coop e fichi secchi turchi per presenza di piombo e aflatossine oltre i limiti di legge.