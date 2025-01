video suggerito

Cadmio oltre i limiti: scatta il richiamo dei pinoli dai supermercati Eurospin. L'allerta alimentare Numerosi lotti del prodotto a marchio Mister Sibamba sono stati richiamati per l'eccessiva presenza di cadmio, come confermato dal Ministero della Salute. Cosa fare se li avete acquistati.

A cura di Biagio Chiariello

Cadmio in quantità superiore alle dosi ammesse. Per questo motivo il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo per numerosi lotti di pinoli sgusciati a marchio Mister Sibamba, venduti dai supermercati Eurospin.

L'allerta alimentare riguarda i seguenti lotti di prodotto, venduti in confezione da 100 grammi: 24304; 24310; 24312; 24318; 24320; 24323; 24332; 24333; 24338; 24340; 24341. Le date di scadenza sono invece le seguenti: 30.10.25; 05.11.25; 07.11.25; 13.11.25; 15.11.25; 18.11.25; 27.11.25; 28.11.25; 03.12.25; 05.12.25; 06.12.25.

I pinoli oggetto dell'allerta alimentare sono prodotti dall'azienda Mocerino Frutta Secca srl nello stabilimento di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

In caso di acquisto del prodotto oggetto del richiamo (vanno verificate attentamente il numero di lotto, poiché quelli non indicati possono essere consumati senza problemi), si consiglia di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita per richiedere il rimborso o la sostituzione.

Non si tratta dell'unico richiamo alimentare di cui abbiamo dato notizia negli ultimi giorni. All'inizio dell'anno avevamo riportato quello riguardante un lotto di vongole surgelate per la presenza dello PFAS acido perfluoroottanoico (PFOA) in quantità superiori ai limiti consentiti. Il 28 dicembre è toccato ad un lotto di cumino macinato è stato richiamato per la presenza di alcaloidi pirrolizidinici oltre i limiti. In precedenza sono stati ritirati dei biscotti Coop e fichi secchi turchi per presenza di piombo e aflatossine oltre i limiti di legge. Lo scorso 23 dicembre il Ministero della Salute ha annunciato invece il richiamo dal mercato di un lotto di salumi e salsicce della ditta Salumi Marzari per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di listeria nella carne usata per il prodotto.