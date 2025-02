video suggerito

Amadori richiama polpettine dai supermercati: l’allerta del Ministero e i lotti interessati Il richiamo riguarda 4 lotti con differenti date di scadenza. L’allerta è stata diffusa dai supermercati Carrefour e Coop. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è una nuova allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute. Amadori ha richiamato diversi lotti di polpettine Gran Gusto perché l’etichetta è incompleta: mancano la lista degli ingredienti, gli allergeni e altre informazioni legali.

Il prodotto interessato è commercializzato in confezioni da 240 grammi e appartiene ai lotti 5055072116 (scadenza 13/02/2025 e 14/02/2025), 5410782116 (scadenza 14/02/2025 e 15/02/2025), 5825302116 (scadenza 15/02/2025 e 16/02/2025) e 5226012116 (scadenza 16/02/2025 e 17/02/2025). Il richiamo è stato segnalato dal Ministero della Salute e diffuso anche dalle catene di supermercati Carrefour e Coop.

Le polpettine oggetto del richiamo sono state prodotte da Avi.Coop Società Cooperativa Agricola, parte del gruppo Amadori. Lo stabilimento di produzione è situato in via del Rio 336, a San Vittore di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena (marchio di identificazione IT 021 M UE).

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare Amadori al numero verde 800 216653.

L'allerta alimentare

Non si tratta del primo richiamo alimentare, ovviamente, diffuso sul sito del Ministero della Salute. Qualche giorno fa sono stati ritirati due dolcetti distribuiti in monoporzione per possibile rischio salmonella; prima ancora delle uova fresche dell’Azienda Agricola Formenti Pierluigi sempre per rischio salmonella. e quello dei supermercati Il Gigante, in via precauzionale, relativo ad un lotto di pomodoro in pezzi “La Polpadoro” a marchio Casar per il possibile rischio di contaminazione con frammenti indesiderati. In precedenza è toccato ad un formaggio a pasta molle prodotto con latte crudo e ripieno con crema di arancia e mandorle, ‘Grace’, a marchio Degust.