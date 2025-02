video suggerito

Nuovo richiamo per il formaggio francese Morbier a latte crudo: rischio Escherichia coli Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale, disposto dall'operatore, di alcuni lotti di formaggio francese a latte crudo Morbier a marchio Beillevaire. Già lo scorso mese lo stesso tipo di prodotto era stato ritirato dall'azienda francese Jean Perrin era stato oggetto di una simile allerta alimentare.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo il ritiro, avvenuto lo scorso mese, di alcuni formaggi prodotti dall'azienda francese Jean Perrin, continuano in Francia i richiami del formaggio a latte crudo Morbier. Il provvedimento è legato alla sospetta presenza di Escherichia coli STEC a seguito di un caso di sindrome emolitico uremica (SEU).

Il marchio del formaggio coinvolto è lo stesso: Beillevaire. Lo stabilimento di produzione si trova nella zona industriale La Seiglerie, a Machecoul-Saint-Meme, in Francia (marchio di identificazione FR 44.087.045 CE). Il formaggio coinvolto viene commercializzato sottovuoto in fette da 200 grammi e in porzioni da 1,5 kg. I lotti interessati sono 2491093, 2492780J, 2493591, 2510600, 2491861 e 2492254P, con diverse date di scadenza, non specificate nel richiamo.

Lo scorso gennaio in un comunicato del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare francese era stato riferito della segnalazione di 11 casi di sindrome emolitico-uremica in adulti da parte delle autorità sanitarie locali. Le indagini epidemiologiche hanno poi collegato questi episodi al consumo di formaggi Morbier a latte crudo prodotti dall‘azienda Perrin-Vermot, sospettati di essere contaminati da Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC).

Lo scorso gennaio in un comunicato del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare francese era stato riferito della segnalazione di 11 casi di sindrome emolitico-uremica in adulti da parte delle autorità sanitarie locali. Le indagini epidemiologiche hanno poi collegato questi episodi al consumo di formaggi Morbier a latte crudo prodotti dall'azienda Perrin-Vermot, sospettati di essere contaminati da Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC).