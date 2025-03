video suggerito

La data di scadenza è sbagliata: Ministero richiama spinaci cotti. Il lotto interessato Il Ministero della Salute richiama gli Spinaci Cotti g400 – La Verde Fattoria per errore sulla scadenza: indicata 14/06/25 invece di 14/03/25. Non consumare oltre il 14 marzo 2025. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di spinaci a marchio Spinaci Cotti – La Verde Fattoria, prodotto dalla Società Agricola Semplice La Verde Fattoria, a causa di un errore nell'etichettatura della data di scadenza.

Il lotto interessato è stato prodotto il 4 marzo 2025 e riporta un'indicazione errata della scadenza: sull'etichetta compare infatti la data 14 giugno 2025, mentre quella corretta è 14 marzo 2025. Il prodotto, confezionato in unità da 400 grammi, è stato distribuito con il marchio di identificazione dello stabilimento La Verde Fattoria.

Per evitare rischi legati al consumo oltre la reale data di scadenza, il Ministero invita i consumatori a non consumare il prodotto oltre il 14 marzo 2025. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero o contattare direttamente il produttore.

Tra gli ultimi richiami alimentari diffuso sul sito del Ministero della Salute nell'ultimo periodo, va segnalato quello dei chiodi di garofano a causa di un’eccessiva presenza di pesticidi e quello di un lotto di vongole ad inizio settimana. Mentre qualche giorno fa è stato richiamato un lotto di ‘Baby Biscotto Mini mix‘, e prima ancora un lotto di fichi secchi Fatina perché contaminato da ocratossina A. Il giorno precedente era stata la volta di formaggio Morbier a latte crudo per rischio Escherichia coli; poi da segnalare quello di settimana prima riferito ad un lotto di semi di girasole per la presenza di aflatossina B1.