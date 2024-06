video suggerito

La scadenza è sbagliata, richiamato lotto di tortelloni: l'allerta del Ministero della Salute

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è apparsa in data odierna, 5 giugno, l'allerta alimentare riguardante un lotto di tortelloni ricotta e spinaci a marchio Primia. Il motivo del richiamo è legato ad un errore di stampa sull’indicazione della data di scadenza.

Quella corretta è 01/07/2024, e non 01/07/2027, come indicato sulla confezione.

I tortelloni oggetto del richiamo vengono venduti in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 24123 e la data di scadenza (errata) 01/07/2027. La pasta in questione è stata prodotta dall’azienda Reggiana Gourmet Srl per Agorà Network Scarl che li ha commercializzati, nello stabilimento di Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, alla via Caduti del Lavoro n° 30.

Nelle avvertenze si raccomanda di "non consumare il prodotto oltre il 01/07/2024″. "A scopo precauzionale, al fine di scongiurare il consumo del prodotto oltre la durabilità dello stesso, si invitano consumatrici e consumatori eventualmente in possesso del prodotto sopra indicato a riportarlo al punto vendita dove è stata acquistato", si legge ancora sul sito del dicastero.

