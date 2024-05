video suggerito

Cereali Kellogg's al cacao ritirati dal commercio per grumi: "Rischio danni ai denti e soffocamento"

A cura di Gabriella Mazzeo

Il Ministero della Salute ha disposto in data 17 maggio il richiamo di alcune confezioni di cereali nelle quali i consumatori potrebbero trovare grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono nel latte. Per questo motivo, per il prodotto Kellogg's Corn Flakes Cocoa in vendita nei supermercati è stato disposto il richiamo.

Secondo quanto si legge nell'allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute, una piccola percentuale di confezioni di questo prodotto potrebbe contenere grumi duri che possono provocare danni ai denti o soffocamento.

Il rischio, secondo quanto si legge, resta molto basso, ma i consumatori sono stati invitati a controllare la dispensa e "smaltire eventuali confezioni di Kellogg's Corn Flakes Cocoa" per poi "contattare il servizio consumatori attraverso il sito ufficiale o al numero verde per la procedura di rimborso".

Stando all'allerta pubblicata dal ministero, non è riportato il numero di lotto dei cereali oggetto del ritiro: il marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore è quello di Kellogg's Plant, mentre la sede è quella di Park RD, Trafford Park, Stretford, Manchester M32 (UK).

La data di scadenza dei prodotti citati è quella del 02/03 Marzo 2025. I cerali sono venduti in confezioni da 330g ciascuna. I consumatori che desiderano chiedere il rimborso per i cereali acquistati e dei quali è stato ordinato il richiamo possono informarsi sul sito web dell'azienda o contattare il numero verde 800 97 60 21. Gli operatori risponderanno a tutte le domande di chi deciderà di chiedere il rimborso del prodotto comprato.

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia. Pochi giorni fa, infatti, è stato diramato il richiamo di un lotto di biscotti di grano saraceno Buchweizenkekse con il marchio Oliver Gasser per la presenza di tracce dell’allergene nocciola (frutta a guscio) non dichiarato in etichetta. Richiamato nei giorni precedenti anche un lotto di farina di cassava Kokonte a marchio African Beauty per la presenza di livelli di acido cianidrico (cianuro) superiori ai limiti di legge (35 mg/kg contro 10 mg/kg consentiti). Abbiamo riportato anche il richiamo di 3 lotti di “Mozzarella per pizzeria” a marchio Fattorie Marchigiane per “rischio chimico” nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Pesaro.