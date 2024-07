Riso Arborio Conad richiamato dagli scaffali: cadmio superiore ai limiti prescritti

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Nuovo richiamo alimentare, in via precauzionale, di Conad. Con un avviso pubblicato sul loro sito oggi, giovedì 11 luglio 2024, i supermercati Conad hanno richiamato un lotto di riso Arborio a proprio marchio.

Parliamo di un richiamo in via precauzionale del seguente lotto di produzione: Riso Arborio da 1 chilogrammo con codice EAN: 8003170003873, Lotto: 136/DTMC 15/05/2026. Si tratta di un tipo di riso prodotto di Riso Scotti S.P.A appunto per Conad. Il motivo indicato da Conad sull’avviso di richiamo è la presenza di livelli di cadmio superiori ai limiti di legge, rilevati nell’ambito di controlli interni. Questo ha spinto l'azienda a ritirare il prodotto dagli scaffali e chiedere ai consumatori di riportarlo al punto vendita per ottenere il rimborso.

“A seguito di controlli interni, è stata rilevata la presenza di cadmio superiore ai limiti prescritti. Pertanto, tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso”, è quanto si legge sul comunicato in cui Conad si scusa per il disagio arrecato ai consumatori.

Di recente sul sito di Conad erano apparsi anche altri richiami alimentari, sempre in via precauzionale, di prodotti a loro marchio: a inizio luglio del Grana Padano grattugiato per presenza di pezzi di plastica, successivamente della quinoa biologica, sempre a marchio Conad, per ocratossina superiore ai limiti prescritti.