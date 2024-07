Conad richiama Grana Padano grattugiato per presenza di pezzi di plastica: “Non consumatelo”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La catena di supermercati Conad ha annunciato il richiamo di un lotto di Grana Padano DOP grattugiato fresco a causa della possibile presenza di piccoli pezzi di plastica nel formaggio. L’avviso di richiamo è stato lanciato dalla stessa catena della grande distribuzione con avvisi nei propri negozi e attraverso la sezione del suo sito web dedicato agli avvisi per i consumatori.

Il lotto di Grana Padano grattugiato interessato dall’avviso è venduto in vaschette da 150 grammi ciascuna. Si tratta di un richiamo volontario e a scopo precauzionale messo in atto da Conad a seguito di controlli interni sui prodotti che vengono preparati specificamente per Conad da altre aziende e venduti con marchio della catena di supermercati. L’oggetto del richiamo infatti sono alcune vaschette di Grana Padano DOP grattugiato prodotto per Conad dalla ditta Ambrosi SpA, un caseificio regolarmente autorizzato dal consorzio Grana Padano e con stabilimento di produzione a Bologna.

Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero 24149 e scadenza fissata al 15 luglio 2024. Come recita l’avviso di richiamo Conad, datato 27 giugno, il ritiro delle vaschette di formaggio grattugiato dai banchi frigo dei supermercati è scattato perché “a seguito di controlli interni, è stata rilevata la possibile presenza di micro-frammenti di plastica”. I consumatori in possesso delle confezioni sopra indicate sono pregati di non consumare il formaggio e di restituirlo al punto vendita d’acquisto per una sostituzione o un rimborso.

“Nonostante la presenza di tali frammenti non costituisca un rischio per la salute e la problematica interessi solo una parte della produzione, invitiamo comunque i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso” spiegano da Conad, chiedendo scusa per il disagio arrecato ai conumatori.