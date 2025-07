Origano ritirato dal commercio per presenza di fungicida e insetticida oltre i limiti: avviso del Ministero

Il richiamo dal commercio riguarda due lotti di origano in busta ritirati dal produttore a causa di un rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza nel prodotto di un fungicida e di un insetticida oltre i limiti di legge previsti dal regolamento Ue.

Il Ministero della salute ha annunciato nelle scorse ore l’immediato richiamo dal commercio di due lotti di origano in busta a causa di un rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di un fungicida e di un insetticida oltre i limiti di legge nel prodotto. Oggetto del richiamo l’Origano in foglioline confezionato in buste e venduto a marchio “Teorema Mediterraneo”.

Sono due in realtà gli avvisi di ritiro dal commercio riguardanti lo stesso prodotto resi noti nelle ultime ore dal Ministero attraverso il suo portale dedicato ai richiami volontari di prodotti alimentari da parte degli operatori del settore. Entrambi riguardano l’origano confezionato dalla ditta “Teorema Mediterraneo” S.r.l. nel proprio stabilimento di Nocera Superiore, in provincia di Salerno.

Nel dettaglio come recitano i due avvisi di richiamo datati 3 luglio e 9 luglio, il ritiro dal commercio riguarda il lotto 0606A, venduto in bustine preconfezionate da 60 grammi ciascuna con termine minimo di conservazione fissato al 30 giugno 2027, e il lotto 1106A venduto in bustine preconfezionate da 50 grami ciascuna con termine minimo di conservazione fissato al 2027

Per entrambi i lotti il richiamo è scattato per il superamento dei limiti di Propiconazolo e Methomyl previsti dal regolamento europeo. La commissione europea infatti ha revocato l’autorizzazione alla sostanza attiva Propiconazolo già dal 2019, come poi recepito anche dal nostro Ministero della Salute Con Decreto direttoriale.

Il Propiconazolo è un fungicida a largo spettro d’azione impiegato in coltivazioni e per tappeti erbosi. È stato oggetto di divieti e restrizioni a livello europeo a causa della sua potenziale tossicità per lo sviluppo del feto e per l’impatto ambientale sugli gli organismi acquatici. Le autorità hanno stabilito limiti massimi di residui anche per il Methomyl per garantire che i livelli negli alimenti non superino valori considerati sicuri.

L’origano oggetto del richiamo è stato già ritirato dal commercio ma per chi avesse già acquistato il prodotto con i lotti sopra indicati è pregato di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita che dovrà riconsegnarlo al fornitore o distruggerlo.