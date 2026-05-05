Tramezzini con porchetta richiamati dal commercio per presenza di Listeria: l’avviso del Ministero della Salute

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Un lotto di tramezzini confezionati è stato richiamato dal commercio a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Lo rende noto il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto oggetto del ritiro dalla vendita sono i tramezzini con radicchio e porchetta venduti a marchio "Tramezzini vicentini".

L'alimento è prodotto e confezionato in vaschette da 140 grammi ciascuna dalla ditta Intrapan S.r.l nel proprio stabilimento di Thiene. in provincia di Vicenza. Il lotto interessato dal richiamo è quello con il numero 260408 e data di scadenza fissata al 13 maggio 2026. Come recita l'avviso di richiamo, scattato ieri 4 Maggio 2026, il ritiro dei tramezzini è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per la presenza di listeria all'interno della carne usata come ingrediente.

Nel dettaglio, l'allerta alimentare è scattata a causa della rilevata positività a Listeria monocytogenes (<10 UFC/g) nei tramezzini derivante dalla materia prima porchetta. Si tratta di una carica batterica di Listeria monocytogenes nel campione analizzato estremamente bassa e nel rispetto dei limiti di legge ma che ha fatto scattare nel produttore la scelta del richiamo a scopo precauzionale.

I tramezzini ancora invenduti sono stati già ritirati dagli scaffali di supermercati e negozi ma per chi avesse acquistato in precedenza il prodotto con lotto e scadenza sopra indicati, l'avvertimento a scopo precauzionale e quello di non consumarlo e restituirlo presso il punto vendita dove è stato comprato.

La Listeria monocytogenes è un batterio diffuso nell'ambiente (soprattutto nel suolo e nell'acqua) e può contaminare gli alimenti. La trasmissione alimentare è di gran lunga la via di esposizione più frequente, sia da alimenti crudi che da alimenti trasformati contaminati durante la lavorazione e può portare alla listeriosi. Le persone fragili più esposte al rischio di listeriosi invasiva dovrebbero evitare alimenti ad alto rischio.