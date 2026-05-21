Attualità
video suggerito
video suggerito

Lime richiamato dal commercio per presenza di pesticida vietato: l’avviso del Ministero della salute

Il richiamo del lime è stato disposto a causa di un rischio chimico per i consumatori causato dalla presenza del pesticida Carbofuran all’interno del frutto, una sostanza vietata in Europa.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Antonio Palma
Immagine

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo dal commercio di un lotto di lime per un possibile rischio chimico per i consumatori causato dalla presenza di un pesticida vietato all'interno del frutto. Il prodotto oggetto del Richiamo è il Lime di Tahiti commercializzato venduto a marchio Tropicom. Si tratta di un agrume che arriva dal Sud America dove viene coltivato e confezionato prima di essere importato in Italia dove viene venduto in confezioni di cartone da 4 kg ciascuna.

Come recita l'avviso di richiamo pubblicato dal Ministero, il richiamo riguarda un lotto di Tahiti limes size 54 prodotto dalla ditta Takape Brasil LTDA a Salvador, in Brasile, e importato in Europa dalle società Exotic City Sprl ed Exotimex Europe B.V. d acui si rifornisce la ditta Nuovafrutta S.R.L. che lo vende in Italia. Il Lotto interessato dall'avviso è quello con il codice identificativo 2101-6475.

Lo stop alla commercializzazione del lime è stato disposto a causa della presenza di una sostanza non autorizzata in Europa, ovvero il pesticida Carbofuran. Si tratta di un insetticida vietato negli Stati Uniti, nell'UE e in Canada ma ancora ampiamente utilizzato in Sud America, Australia e Asia. I Ue non è autorizzato né commercializzabile a causa della sua elevata tossicità acuta e dei gravi rischi dimostrati per gli organismi acquatici, le api e gli uccelli.

Leggi anche
Farina di ceci richiamata per presenza di insetticida vietato Clorpirifos: l’avviso del Ministero della salute

Il richiamo precauzionale del prodotto è stato disposto dallo stesso produttore circa 10 giorni fa ma l'avviso di richiamo è stato pubblicato solo oggi, 21 maggio 2026, sul portale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Al momento dunque non è chiaro quanti siano ancora i cartoni di lime in commercio ma per chi fosse in possesso della line con codice identificativo sopra indicato, l'avvertimento è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita di acquisto.

Immagine
Immagine
Live
Guerra
in Iran
Trump: “La guerra finirà presto, prenderemo l’uranio iraniano e lo distruggeremo”
Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente
Iran, l'ultima proposta di Teheran e il passo indietro di Trump: non siamo mai stati così vicini a un accordo
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi: l'inflazione sale al 2,7%, cresce anche il carrello della spesa
Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran
L'India è la grande sconfitta nella guerra in Iran, tra crisi energetica e isolamento diplomatico
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views