Lime richiamato dal commercio per presenza di pesticida vietato: l’avviso del Ministero della salute

Il richiamo del lime è stato disposto a causa di un rischio chimico per i consumatori causato dalla presenza del pesticida Carbofuran all’interno del frutto, una sostanza vietata in Europa.

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo dal commercio di un lotto di lime per un possibile rischio chimico per i consumatori causato dalla presenza di un pesticida vietato all'interno del frutto. Il prodotto oggetto del Richiamo è il Lime di Tahiti commercializzato venduto a marchio Tropicom. Si tratta di un agrume che arriva dal Sud America dove viene coltivato e confezionato prima di essere importato in Italia dove viene venduto in confezioni di cartone da 4 kg ciascuna.

Come recita l'avviso di richiamo pubblicato dal Ministero, il richiamo riguarda un lotto di Tahiti limes size 54 prodotto dalla ditta Takape Brasil LTDA a Salvador, in Brasile, e importato in Europa dalle società Exotic City Sprl ed Exotimex Europe B.V. d acui si rifornisce la ditta Nuovafrutta S.R.L. che lo vende in Italia. Il Lotto interessato dall'avviso è quello con il codice identificativo 2101-6475.

Lo stop alla commercializzazione del lime è stato disposto a causa della presenza di una sostanza non autorizzata in Europa, ovvero il pesticida Carbofuran. Si tratta di un insetticida vietato negli Stati Uniti, nell'UE e in Canada ma ancora ampiamente utilizzato in Sud America, Australia e Asia. I Ue non è autorizzato né commercializzabile a causa della sua elevata tossicità acuta e dei gravi rischi dimostrati per gli organismi acquatici, le api e gli uccelli.

Il richiamo precauzionale del prodotto è stato disposto dallo stesso produttore circa 10 giorni fa ma l'avviso di richiamo è stato pubblicato solo oggi, 21 maggio 2026, sul portale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Al momento dunque non è chiaro quanti siano ancora i cartoni di lime in commercio ma per chi fosse in possesso della line con codice identificativo sopra indicato, l'avvertimento è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita di acquisto.