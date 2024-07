video suggerito

Quinoa biologica ritirata dai supermercati Conad per rischio ocratossina, i lotti interessati La catena Conad ha ritirato dai propri punti vendita un formato di quinoa biologica che riporta il proprio marchio. È stata rilevata la presenza di ocratossina superiore ai limiti prescritti: si tratta di una micotossina estremamente pericolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

quinoa

Cinque lotti di quinoa biologica sono stati richiamati dal mercato per rilevazione di ocratossina superiore ai limiti prescritti dalla legge. Va specificato che il ritiro è volontario, cioè disposto direttamente da Conad a scopo precauzionale. In altre parole non è stato ordinato dal Ministero della Salute.

L'allerta alimentare riguarda la Quinoa biologica in confezione da 300 grammi della linea “Verso Natura Conad”. Il prodotto viene confezionato dall’azienda Melandri Gaudenzio Srl. Il codice Ean è 8003170055476.

Questi i lotti interessati:

086/24 TCM – 03/2025

107/24 TCM – 04/202

5115/24 TCM – 04/2025

127/24 TCM – 05/2025

135/24 TCM – 05/2025

Nel comunicato della Conad, si legge: "A seguito di controlli interni, è stata rilevata la presenza di ocratossina superiore ai limiti prescritti. Pertanto, tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso".

L’ocratossina è una micotossina estremamente pericolosa prodotta dai funghi delle specie Aspergillus e Penicillium. Si può trovare soprattutto nei cereali, nella frutta a guscio, nei legumi, nel caffè, nelle spezie e nella frutta secca, se il frutto non è stato sufficientemente seccato prima della conservazione. Ha effetti dannosi soprattutto sui reni, inibendo la sintesi delle proteine e abbattendo il sistema immunitario.

Nell'ultimo periodo abbiamo scritto di diversi richiami legati a questa micotossina. In ordine di tempo citiamo quello di un lotto di cacao in polvere da parte della catena Penny Market, di alcuni lotti di fichi secchi al Rum e cannella e di fichi mandorlati infornati a marchio M. Greco e del caffè macinato arabica prodotto dall’azienda Torrefazione Lucchese del caffè Srl.